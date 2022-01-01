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مقتل جندي أوكراني وسط توترات مع روسيا

تاريخ النشر: 01/01/2022 - 14:00

مقتل جندي أوكراني وسط توترات مع روسيا
تقاتل كييف تمردا مواليا لموسكو (أ.ب)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، مقتل أحد عناصره في اشتباكات مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد، وسط توترات بلغت ذروتها مع موسكو.

وهذا الجندي الأول الذي يقتل منذ عودة الجانبين المتحاربين إلى اتفاق وقف إطلاق النار الشهر الماضي، في صراع أودى بحياة أكثر من 13 ألف شخص منذ العام 2014.

وأعلن الجيش الأوكراني في بيان أن "جنديا أصيب بجروح قاتلة"، متهما الانفصاليين بتنفيذ ثلاث هجمات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتقاتل كييف تمردا مواليا لموسكو في منطقتين انفصاليتين عند الحدود مع روسيا منذ 2014، عندما ضم الكرملين شبه جزيرة القرم في أوكرانيا.

وتتهم روسيا بتقديم دعم مالي وعسكري للانفصاليين في هذا النزاع، الأمر الذي تنفيه موسكو.

وفي 22 كانون الأول/ديسمبر، وافق طرفا النزاع على إعادة العمل باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تموز/يوليو 2020، في شرق أوكرانيا، لكن في اليوم التالي، تبادلت كييف والانفصاليون اتهامات بارتكاب انتهاكات جديدة.

ووصلت العلاقات المتدهورة أصلا بين روسيا وأوكرانيا إلى ذروة توترها حاليا.

ومنذ أكثر من شهر، يتهم الغرب روسيا بأنها حشدت عشرات الآلاف من الجنود قرب الحدود الأوكرانية، بهدف غزو محتمل لكييف.

وتنفي موسكو أي نية لغزو أوكرانيا وتقول إنها مهددة بـ"استفزازات" من كييف وحلف شمال الأطلسي الذي تطالبه بعدم توسعه في الجمهوريات السوفياتية السابقة. وسيتم البحث في هذه المطالب خلال المفاوضات الروسية-الأميركية المقررة في كانون الثاني/يناير المقبل.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مكالمة هاتفية الأحد.

وفي خطابه للأوكرانيين في مناسبة العام الجديد، أكد زيلينسكي أن إنهاء الحرب في الشرق ما زال "هدفه الرئيسي".

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