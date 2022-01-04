حريق برلمان جنوب أفريقيا: المشتبه يمثل أمام المحكمة

تمكنت طواقم الإطفاء صباح اليوم، الثلاثاء، من السيطرة على الحريق الذي شبّ في برلمان جنوب أفريقيا بعد يومين على اندلاعه، حسب ما أفاد الناطق بلسان جهاز الإطفاء في المدينة، جيرماين كارليز.

واندلعت ألسنة النار مجددا بعد ظهر أمس، الإثنين، بعد فترة وجيزة من إخماده، إذ عمل رجال الإطفاء على إخماده مساء وسط رياح قوية. وقال كارليز "لقد تأججت النيران بسبب الرياح القوية من جهة الجنوب الشرقي لكن رجال الاطفاء تمكنوا من السيطرة عليها قبيل منتصف الليل".

وأضاف أن النيران "تجددت لبعض الوقت قبل خمس ساعات (3:00 بتوقيت غرينتش) لكن عناصر الاطفاء تمكنوا من إخمادها".

ومثل المشتبه بإضرام النار التي دمرت القاعة الرئيسية لبرلمان جنوب أفريقيا، أمام المحكمة اليوم وسيظل رهن الاعتقال انتظارا لجلسة الاستماع.

ويواجه زانديل كريسماس مافي عددا من الاتهامات، من بينها الحرق العمد والسرقة والاقتحام ومخالفة قوانين النقاط الرئيسية الوطنية، التي تقيد الوصول إلى المباني الحكومية، وفقا لموقع "آي ويتنس نيوز" المحلي.

المشتبه مافي في المحكمة، اليوم (أ ب)

وقال محامي مافي إنه نفى الاتهامات. علمًا أنه اعتقل في مجمع البرلمان، عقب اندلاع الحريق صباح الأحد في المجمع الواقع في وسط مدينة كيب تاون والذي يضم عددا من المباني التي يبلغ عمرها 130 عاما.

وأعلن المتحدث باسم هيئة الادعاء الوطنية، إيريك نتابازليلا، للصحافيين خارج المحكمة بأنه عثر على عبوة ناسفة بحوزة مافي، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وقال نومثاندازو مبامبو، المتحدث باسم وحدة التحقيق الخاصة التابعة للشرطة، إن الشرطة لا تستبعد احتمال القيام بمزيد من الاعتقالات.

وأضاف مبامبو لوسائل إعلام خارج قاعة المحكمة "سنجري تحقيقا كاملا ونعتقد بتورط أشخاص آخرين، لكن التركيز ينصب في هذه المرحلة على المشتبه به حتى تكشف التحقيقات غير ذلك".

واندلع الحريق فجر الأحد في أقدم جناح بالمبنى الذي انجز بناؤه العام 1884. ويضم الجناح التاريخي نحو أربعة آلاف قطعة فنيّة وتراثية يعود بعضها إلى القرن السابع عشر، وقد دمر سقفه بالكامل مخلفا فجوة كبيرة.

في الجناح الذي يضم غرفا قديمة مغطاة بخشب ثمين ومزينة بسجاد وستائر فاخرة، كانت درجات الحرارة لا تزال مرتفعة الإثنين واقتربت من مئة درجة.

ويتألف المبنى الضخم من ثلاثة أجزاء يضم أحدها مقر الجمعية الوطنية والثاني المجلس الوطني للمقاطعات الذي يمثّل الغرفة العليا في البرلمان، والجزء التاريخي وهو الأقدم حيث كان يجتمع البرلمانيون سابقا.

بحسب المحققين، اندلع الحريق في مكانين مختلفين ولم يعمل نظام الاطفاء التلقائي بشكل صحيح لان المياه كان مقطوعة.

وأظهرت كاميرات المراقبة أن الرجل الذي أوقف حضر حوالى الساعة 2:00 فجرا. وقالت وزيرة الأشغال العامة باتريسيا دو ليل "لكن الأمن لم يراه إلا حوالي الساعة 6:00 حين نظروا إلى الشاشات وبعد ظهور الدخان".

وأضافت للصحافيين "الكاميرات كانت تعمل، المشكلة هي أنه لم يراقبها أحد خلال تلك الليلة المشؤومة". وتابعت "هذا جزء أيضا من التحقيق. كيف لم نعلم في وقت سابق بوجود شخص في المبنى؟ لقد حصل خرق أمني بالتأكيد".

وتحتضن الكاب مقر البرلمان منذ عام 1910، فيما يوجد مقر الحكومة في بريتوريا. وأعلن آخر رئيس أبيض لجنوب أفريقيا فريديريك دو كليرك الذي توفي في تشرين الثاني/ نوفمبر، من البرلمان نهاية نظام الفصل العنصري في شباط/ فبراير 1990.