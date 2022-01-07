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الصحة العالمية: "أوميكرون" لن تكون المتحورة الأخيرة لكورونا

تاريخ النشر: 07/01/2022 - 08:49

الصحة العالمية: "أوميكرون" لن تكون المتحورة الأخيرة لكورونا
(توضيحية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

ذكرت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن أوميكرون لن تكون المتحورة الأخيرة لفيروس كورونا، وأن الفيروس يستمر في التطور.

وقال مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في أول مؤتمر صحافي له لهذا العام برفقة خبراء الصحة العالمية في مقر المنظمة بجنيف: "الأسبوع الماضي تم تسجيل أكبر عدد من الإصابات بالفيروس منذ بداية الوباء".

وأشار إلى أن متحورة أوميكرون لها تأثير أخف على الأشخاص الملقحين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا على وجه الخصوص، مقارنة بمتحورة دلتا.

واستدرك بالقول: "لا يمكن وصف متحورة أوميكرون بأن لها تأثير خفيف، فهي مثل المتحورات السابقة تُدخل المصابين إلى المشافي وتودي بحياة الناس".

وأكد أن أوميكرون خلقت تأثير "تسونامي" من حيث انتشارها السريع جدا، وتؤثر على النظم الصحية في جميع أنحاء العالم.

ولفت إلى حدوث اكتظاظ في المستشفيات بسبب أوميكرون، موضحا أن الوفيات "التي يمكن الوقاية منها" تحدث في أمراض وإصابات أخرى بسبب نقص الموظفين واكتظاظ المستشفيات.

وجدد مدير منظمة الصحة العالمية دعوته إلى المساواة في العالم بخصوص توزيع اللقاحات المضادة لكورونا والحصول عليها.

من جهتها، أكدت قائدة فريق منظمة الصحة العالمية لمكافحة كوفيد -19، ماريا فان كيركوف، أن جميع اللقاحات المضادة لكورونا الحالية فعالة ضد متحور أوميكرون.

وأضافت أنه بفضل التطعيمات بشكل عام لم تصبح متحورة أوميكرون أكثر خطورة، ودعت الجميع مجددا للحصول على لقاح.

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#أوميكرون
#فيروس كورونا
#متحورات كورونا

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