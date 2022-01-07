الصين: 9 قتلى جراء انفجار في مؤسسة حكومية

عرب ٤٨/أ ف ب

قتل تسعة أشخاص على الأقلّ وعَلِقَ العديدون، اليوم، الجمعة، في مكتب حكومي بعد انفجار في مدينة تشونغتشينغ بجنوب غربيّ الصين، وفق وسائل إعلام رسمية.

ووقع الانفجار بعيد منتصف النهار (04:00 ت غ)، على بعد 1,700 كيلومتر غرب شنغهاي.

وتعود أسبابه إلى "تسرب مفترض للغاز" في مقصف المكتب، حسبما ذكرت صحيفة "بيبولز ديلي" الحكومية.

وتسبب الانفجار بانهيار المبنى، الذي يضمّ المقصف وعلق 27 شخصًا في الداخل، وفق وسائل إعلام رسمية.

وسُحِبَ 15 شخصًا من تحت الركام بحلول السابعة مساءً (11,00 ت غ)، بحسب التلفزيون الرسمي "سي سي تي في" الذي أشار إلى أن تسعة منهم توّفوا.

وأرسلت السلطات نحو 260 من عناصر الطوارئ و50 سيارة إلى المكان، حسبما ذكرت شبكة "سي سي تي في" مؤكدة بدء التحقيق في أسباب الانفجار.

وأظهر تسجيل مصور نشر على الصفحة الرسمية لدائرة الإطفاء على موقع "ويبو" عناصر إنقاذ بملابس برتقالية وخوذ يشقّون طريقهم في الركام.

وقالت "وكالة أنباء الصين الجديدة" الرسمية إن عددًا من الجرحى نقلوا إلى المستشفى.