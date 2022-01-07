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بلينكن: لا مباحثات بشأن أوكرانيا دون مشاركة كييف

تاريخ النشر: 07/01/2022 - 20:07

بلينكن: لا مباحثات بشأن أوكرانيا دون مشاركة كييف
بلينكن (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

نفى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إجراء مباحثات بشأن أوكرانيا دون مشاركة كييف؛ وذلك قبيل أسبوع من محادثات مقررة بين واشنطن وموسكو حول الأزمة في هذا البلد.

وعرض بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني "الردود المحتملة للولايات المتحدة وحلفائها على خلفية استمرار الحشود العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا".

وتطرق الوزيران أيضا إلى الحوار المقرر انطلاقه يوم، الإثنين، بلقاء مباشر بين الروس والأميركيين في جنيف قبل اجتماع لروسيا وحلف شمال الأطلسي، الأربعاء، في بروكسل ثم اجتماع، الخميس، في فيينا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي كييف عضو فيها.

وقالت الخارجية الأميركية إن "بلينكن جدد تأكيد الدعم الراسخ للولايات المتحدة لاستقلال وسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا في مواجهة الاعتداء القائم من جانب روسيا".

وقبيل ذلك، عبّر حلف شمال الأطلسي عن قلقه من خطر فعلي لاندلاع نزاع في أوكرانيا مع استمرار التعزيزات العسكرية الروسية على حدودها، قائلا إنه يجب أن يكون مستعدا لفشل الدبلوماسية كما أعلن أمينه العام ينس ستولتنبرغ.

وقال ستولتنبرغ في ختام اجتماع عبر الفيديو مع وزراء خارجية الحلف إن "التعزيزات العسكرية لروسيا تتواصل في محيط أوكرانيا وتترافق مع خطاب يتضمن تهديدا من جانب موسكو في حال لم يتم قبولها. لكنها غير مقبولة وخطر اندلاع نزاع جديد، فعلي".

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#أنتوني بلينكن
#أوكرانيا
#روسيا
#أميركا

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