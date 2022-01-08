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وزير خارجية أفغانستان يزور إيران لبحث أزمة بلاده الاقتصادية

تاريخ النشر: 08/01/2022 - 18:29

وزير خارجية أفغانستان يزور إيران لبحث أزمة بلاده الاقتصادية
وزير الخارجية الأفغانية، أمير خان متقي، في إيران (المصدر: المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأفغانية)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

زار وزير خارجية أفغانستان، ايران، اليوم السبت، لبحث ملف اللاجئين الأفغان والأزمة الاقتصادية المتنامية، في أول زيارة من نوعها للبلد المجاور منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة في أفغانستان.

لم تعترف ايران، على غرار دول أخرى، بالحكومة الجديدة التي شكلتها طالبان بعد توليها السلطة إثر الانسحاب الأميركي السريع في منتصف آب/ أغسطس.

وقال المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان، عبد القهار بلخي، على "تويتر" إن "الزيارة تهدف لاجراء محادثات في قضايا سياسية واقتصادية وعبور اللاجئين بين أفغانستان وايران".

وأوضح أن وفد طالبان برئاسة وزير الخارجية، أمير خان متقي، شارك في لقاء أول مع مسؤولين إيرانيين.

يبدو أن إيران التي تستقبل ملايين الأفغان وتتخوف من تدفق جديد للاجئين تعتمد مقاربة براغماتية في علاقاتها مع النظام الجديد لكن بدون الاعتراف به.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي هذا الأسبوع "اليوم، لسنا على وشك الاعتراف (بحكومة طالبان)".

وأضاف "نأمل في أن تتحرك الهيئة الحاكمة في أفغانستان باتجاه يمكن عبره الحصول على الاعتراف الدولي"، مكررا موقف طهران الداعي إلى أن تتشكل في أفغانستان "حكومة جامعة تعكس التنوع العرقي والديموغرافي".

وبعد إعلان طالبان حكومة كل أعضائها من الذكور المنتمين للحركة وغالبيتهم من عرقية البشتون، أبدت طهران أسفها لكون التشكيلة لا تمثل جميع الأفغان، داعية إلى حكومة "ممثلة للتنوع".

وتواجه أفغانستان إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية والإنسانية في العالم.

بودكاست عرب 48

#أفغانستان
#إيران

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