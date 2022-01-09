باكستان: كثافة الثلوج تحاصر الآلاف وتقتل 21 شخصا

أعلنت السلطات الباكستانية، السبت، مصرع 21 شخصا في منتجع سياحي إثر الثلوج الكثيفة التي تسببت بمحاصرة آلاف الأشخاص في إقليم البنجاب.

وقال وزير الداخلية، شيخ رشيد، في تصريح نقله تلفزيون "جيو نيوز" المحلي إن بلدة موري السياحية الجبلية شهدت "أعدادا هائلة من السياح" هي الأعلى منذ نحو 20 عاما، ما تسبب بحدوث أزمة ازدحام.

At least 16 tourists died in freezing temperatures after being stranded in their vehicles in northern Pakistan, where thousands had flocked to enjoy the snow https://t.co/dCPU89h1De pic.twitter.com/TLbRkjdPqu — Reuters (@Reuters) January 8, 2022

وأوضح أن الحكومة الفيدرالية أرسلت عناصر من الجيش لبدء عملية انقاذ عقب مصرع 21 سائحا داخل سياراتهم في بلدة موري بسبب التساقط الشديد للثلوج في البلدة الجبلية.

وفي وقت سابق، أمس السبت، قال الوزير الباكستاني، إن "نحو 1000 سيارة علقت من الليلة الماضية، تم إجلاء بعضها. كما توفي بين 16 إلى 19 شخصا داخل سياراتهم".

ولفت إلى فرق الإنقاذ ستجلي 1000 سيارة بحلول مساء اليوم فيما ستظل الطرق المؤدية إلى البلدة مغلقة حتى صباح غد".

(الأناضول)

وحول سبب الوفاة، نقلت قناة جيوز عن راجا رشيد، مسؤول في شرطة البلدة قوله "معظم الأشخاص الذين توفوا في موري لم يموتوا بسبب البرد وإنما بسبب أنهم تركوا أجهزة التدفئة داخل سياراتهم مشغلة وناموا".

وتابع: "قتلتهم أبخرة أجهزة التدفئة".