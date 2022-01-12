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واشنطن تفرض عقوبات على خمسة كوريين شماليين

تاريخ النشر: 12/01/2022 - 18:16

واشنطن تفرض عقوبات على خمسة كوريين شماليين
(أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

فرضت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، عقوبات مالية على خمسة كوريين شماليين مرتبطين ببرنامج بيونغ يانغ لأسلحة الدمار الشامل، بعد تجاربها الصاروخية البالستية الأخيرة.

وقال المسؤول في وزارة الخزانة الأميركية، براين نيلسون، في بيان: "يعتبر إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا، دليلا جديدا على أنها تواصل توسيع برامجها المحظورة رغم دعوات المجتمع الدولي إلى الدبلوماسية ونزع السلاح النووي".

واعتبر هؤلاء الأشخاص الخمسة الذين استهدفتهم العقوبات أنهم "مسؤولون عن إمداد" كوريا الشمالية ببضائع من أجل "أسلحتها للدمار الشامل وبرامجها للصواريخ البالستية".

ومن بين هؤلاء، تشو ميونغ هيون، المقيم في روسيا والذي تربطه علاقات بمؤسسة كورية شمالية خاضعة لعقوبات لمشاركتها في برنامج كوريا الشمالية لتطوير الأسلحة.

(أ ب)

أما الأربعة الآخرون، سيم كوانغ سوك وكيم سونغ هون وكانغ تشول هاك وبيون كوانغ تشول والمرتبطون أيضا بهذه المؤسسة، فيعيشون في الصين.

وفي الوقت نفسه، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الكوري الشمالي أو يونغ هو والروسي رومان أناتولييفيتش ألار والكيان الروسي "بارسيك"، بسبب "نشاطات أو معاملات ساهمت ماديا في انتشار أسلحة الدمار الشامل" من جانب كوريا الشمالية.

وجمّدت الأصول المحتملة لجميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة وسيحظّر وصولهم إلى النظام المالي الأميركي.

وأكدت بيونغ يانغ أنها اختبرت، الثلاثاء، بنجاح، صاروخا فرط صوتي هذا الأسبوع للمرة الثالثة منذ أيلول/ سبتمبر. ونددت واشنطن بالعملية قائلة إنها تنتهك قرارات الأمم المتحدة وتشكّل "تهديدا" على "المجتمع الدولي".

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#الولايات المتحدة الأميركية
#عقوبات مالية
#كوريا الشمالية
#أسلحة الدمار الشامل

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