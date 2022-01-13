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اعتقال رئيس مجموعة أميركية ساهمت في اقتحام الكونغرس

تاريخ النشر: 13/01/2022 - 22:55

اعتقال رئيس مجموعة أميركية ساهمت في اقتحام الكونغرس
من إحياء الذكرى الأولى (أ ب)
عرب ٤٨/أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

أعلنت وزارة العدل الأميركية، الخميس، توقيف مؤسس مجموعة "أوث كيبرز"، إحدى أبرز جماعات اليمين المتطرف الأميركي، على خلفية ضلوعه في اقتحام مقر الكونغرس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن ستيوارت رودز (56 عاما) وعشرة أعضاء آخرين في المجموعة وجّهت إليهم تهمة "إثارة فتنة".

وهذا هو الاتهام الأخطر الموجّه حتى الآن للمشاركين في اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، خلال جلسة المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة.

وفي السابق، أوقفت السلطات تسعة منهم وباشرت ملاحقات قضائية في حقّهم بتهمة تشكيل "جمعية مخربين"، بهدف إعاقة عملية رسمية أو ممارسة أعمال عنف.

ويمكن أن تصل عقوبة الإدانة بتهمة "إثارة فتنة" إلى الحبس 20 عاما. وبحسب اللائحة الاتهامية، "اشترك" رودز مع بعض من المتّهمين في تحرّك "يرمي إلى منع الانتقال السلمي للسلطة"، خصوصًا "باستخدام العنف".

وبحسب الوثيقة "أمّنوا المواصلات من مختلف أنحاء البلاد إلى واشنطن وجهّزوا أنفسهم بملء أنواع الأسلحة، وارتدوا بزات قتالية وكانوا جاهزين لتلبية نداء رودز لحمل السلاح".

وعند وقوع الهجوم كان رودز وهو عسكري سابق أسس "أوث كيبرز" في العام 2009، على مقربة من مبنى الكابيتول، لكن من غير المؤكد ما إذا دخل المقر.

وبالإضافة إلى رودز أوقفت قوات الأمن، الخميس، في أريزونا عضوا آخر في مجموعة متطرفة هو إدوارد فاييخو، البالغ 63 عاما.

بودكاست عرب 48

#الولايات المتحدة
#بايدن
#اقتحام الكونغرس
#ترامب

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