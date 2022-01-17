  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

بريطانيا: اعتقال مراهقين يشتبه بصلتهما بمحتجز رهائن بكنيس بتكساس

تاريخ النشر: 17/01/2022 - 07:07

بريطانيا: اعتقال مراهقين يشتبه بصلتهما بمحتجز رهائن بكنيس بتكساس
الشرطة أمام الكنيس في تكساس أمس (أ.ب.)
عرب ٤٨ / أ.ف.ب.
تحرير: بلال ضاهر

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أنها اعتقلت مراهقين اثنين مساء أمس، الأحد، يشتبه بصلتهما بعملية احتجاز رهائن داخل كنيس يهودي في ولاية تكساس الأميركية نفذها مواطن بريطاني، في نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت شرطة مانشستر الكبرى في بيان "اعتُقل مراهقان مساء اليوم في جنوب مانشستر. وسيبقيان محتجزين لاستجوابهما". وكان الرهائن الأربعة قد حُرّروا سالمين، مساء السبت، في حين قضى منفّذ العمليّة من دون أن تُحدّد الشرطة ما إذا كان أنهى حياته بنفسه.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "أف بي إيه"، الأحد، أن "منفذ عملية احتجاز رهائن في كنيس بولاية تكساس الأميركية يدعى مالك فيصل أكرم، ويبلغ من العمر 44 عاما، ويحمل الجنسية البريطانية.

وفتحت السلطات الأميركية، أمس، تحقيقا "دوليا" حول الرجل الذي احتجز السبت أربعة أشخاص داخل كنيس في مدينة كوليفيل بولاية تكساس الأميركيّة، وقضى خلال اقتحام الشرطة للمكان فيما خرج جميع الرهائن سالمين، علما بأنّ المنفّذ الذي تبيّن أنّه مواطن بريطاني كان يُطالب بإطلاق سراح باكستانيّة مدانة بتهمة الإرهاب.

وكانت الشرطة الفدرالية قد قالت في بيان إنه "حتى الآن، لا مؤشر إلى ضلوع أي شخص آخر" في العملية، موضحة أن المحققين يواصلون "تحليل الأدلة في الكنيس" وأن التحقيقات مستمرة.

وأعلن قائد شرطة كوليفيل، مايكل ميلر، أنّ "فريق تحرير الرهائن اقتحم الكنيس" و"المشتبه به مات"، من دون أن يُحدّد ما إذا كان أنهى حياته أو ضربته الشرطة حتى الموت.

وقال مات ديسارنو، من مكتب التحقيقات الفدرالي في دالاس، إنه "سنُحقّق بشأن محتجز الرهائن ومَن تواصل معهم"، في إطار تحقيق "دولي".

من جهته، قال رجل عرّف عن نفسه على أنه شقيق أكرم، في منشور على فيسبوك، إن المشتبه به كان يعاني مشاكل في الصحة العقلية. وقال "نود أن نقول إننا كعائلة لا نتغاضى عن أي من أفعاله ونود أن نعتذر بصدق لكل ضحايا الحادث المؤسف"، مضيفًا أن عائلته تأمل في استعادة جثة أكرم لإقامة جنازة له في بريطانيا.

بودكاست عرب 48

#اكساس
#كنيس
#رهائن
#بريطانيا

حوارات

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

العراق: "داعش" يعدم 4 صيادين بالرصاص
العراق: "داعش" يعدم 4 صيادين بالرصاص

2022-01-16

كشف هويّة منفذ عملية احتجاز الرهائن في تكساس
كشف هويّة منفذ عملية احتجاز الرهائن في تكساس

2022-01-16

سوليفان: زرت إسرائيل للتنسيق بشأن احتمال فشل الدبلوماسية مع إيران
سوليفان: زرت إسرائيل للتنسيق بشأن احتمال فشل الدبلوماسية مع إيران

2022-01-16

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ماطر وبارد وتحذير من الصقيع

حالة الطقس: ماطر وبارد وتحذير من الصقيع

2022-01-16
القاضي باراك وسيط: مندلبليت يصر على العار ونتنياهو متردد

القاضي باراك وسيط: مندلبليت يصر على العار ونتنياهو متردد

2022-01-16
الأردن: مقتل ضابط وإصابة 3 جنود في اشتباكات مع مهربين

الأردن: مقتل ضابط وإصابة 3 جنود في اشتباكات مع مهربين

2022-01-16
النقب: وقفة احتجاجية تزامنا مع محاكمة 45 شابا وفتاة

النقب: وقفة احتجاجية تزامنا مع محاكمة 45 شابا وفتاة

2022-01-16
بينيت: أعارض دولة فلسطينية والقادة بالعالم لا يسألون عن الموضوع

بينيت: أعارض دولة فلسطينية والقادة بالعالم لا يسألون عن الموضوع

2022-01-16