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مقتل شرطي باكستاني ومسلحين بتبادل لإطلاق النار

تاريخ النشر: 18/01/2022 - 08:19

مقتل شرطي باكستاني ومسلحين بتبادل لإطلاق النار
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

قتل شرطي وأصيب اثنان بجروح في تبادل نادر لإطلاق النار في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، فيما قتل العديد من المسلحين وفق ما أعلن مسؤولون، اليوم الثلاثاء.

وبدأ إطلاق النار بعد منتصف الليل عندما فتح مسلحان النار على نقطة تفتيش تابعة للشرطة في إسلام أباد.

وقالت الشرطة في بيان إن "شرطيا قتل فيما أصيب اثنان بجروح"، مؤكدة مقتل المهاجمَين.

بدورها، أمرت الداخلية الباكستانية بفتح تحقيق بشأن الحادثة التي تمثل خرقا أمنيا نادرا من نوعه في العاصمة شديدة التحصين، والتي تضم عشرات السفارات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، علما أن فرع طالبان المحلي عاد لينشط في باكستان، بعدما عادت الحركة إلى السلطة في أفغانستان العام الماضي.

وقال المسؤول الرفيع في شرطة إسلام أباد شاهد زمان، لفرانس برس إن الحادثة كانت "عملا إرهابيا".

ويذكر أن "حركة طالبان باكستان"، هي مجموعة منفصلة تتشارك الجذور ذاتها مع المجموعة الأفغانية.

وأعلنت الحكومة الباكستانية أواخر العام الماضي، أنها أبرمت هدنة لمدة شهر مع "حركة طالبان باكستان"، بتسهيل من طالبان الأفغانية. لكن مدة المهلة انقضت في التاسع من كانون الأول/ديسمبر، إثر إخفاق محادثات السلام في تحقيق أي تقدم.

وتم تحميل "حركة طالبان باكستان" المسؤولية عن مئات الهجمات الانتحارية وعمليات الخطف في أنحاء البلاد، فيما حظيت بنفوذ في مناطق قبلية واسعة، حيث فرضت نموذجها المتشدد لأحكام الشريعة.

لكن بعد مجزرة قتل فيها حوالي 150 طفلا في مدرسة في بيشاور عام 2014، أرسل الجيش الباكستاني أعدادا ضخمة من القوات إلى معاقل "حركة طالبان باكستان"، حيث تم سحقها، ما أجبر مقاتليها على الانسحاب إلى أفغانستان.

بودكاست عرب 48

#باكستان
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