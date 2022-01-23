منظمة الصحة العالمية: "أوميكرون" يقربنا من نهاية الوباء

قال مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانس كلوغه، اليوم الأحد، إن المتحوّرة "أوميكرون" أطلقت مرحلة جديدة من وباء كورونا، وقد تقرّب الأزمة الصحية من النهاية.

وقال كلوغه إنه "من المحتمل أن تكون المنطقة تقترب من نهاية الوباء"، لكنّه حضّ على الحذر من واقع تغيّر الفيروس.

وأضاف "حين تهدأ موجة أوميكرون، ستكون هناك مناعة جماعية على مدى أسابيع وأشهر، إما بفضل اللقاح وإما لإن الناس ستكون لديهم مناعة بسبب الإصابة وكذلك تراجع بسبب الموسم".

لكن المسؤول أكد "أننا لسنا في مرحلة مرض متوطن".

وأوضح "أن يكون المرض متوطنا يعني أنه يمكننا التنبؤ بما سيحدث، لكن هذا الفيروس أثار مفاجأة أكثر من مرة. علينا بالتالي أن نكون شديدي الحذر".

ومع الارتفاع الكبير في عدد الإصابات، أصبح الأمر يتعلق الآن بـ"الإقلال من الاضطراب وحماية الأشخاص المعرضين للخطر" ولم يعد التركيز فقط على الحد من انتقال العدوى، كما أضاف كلوغه.

في هذا الإطار، دعا كلوغه الجميع إلى تحمل المسؤولية. وقال: "كل فرد يجب أن يتولى بنفسه تقييم المخاطر" موضحا "إذا كنت تشعر بأنك لست بخير، ابق في المنزل وقم بإجراء اختبار ذاتي. إذا كانت النتيجة موجبة، اعزل نفسك".

والهدف هو استقرار الوضع الصحي، وقال كلوغه إن "إرساء استقرار الوضع يعني أن النظام الصحي لم يعد غارقا بكوفيد-19 وأن بإمكانه الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية الأساسية التي حدث فيها اضطراب، في مجالات السرطان وأمراض القلب والتلقيح".

ورأى أن "هذا ليس الوقت المناسب للقيام بمجازفة كبرى. لا يزال المطلوب أن يتشجع الناس على تلقي اللقاح وأخذ الجرعة المعززة واتباع الاجراءات الوقائية".

السلالة المسيطرة

وفي منطقة أوروبا بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، التي تعد 53 دولة بينها دول تقع في آسيا الوسطى، شكلت المتحورة أوميكرون في 18 كانون الثاني/ يناير 15% من الحالات الجديدة من كورونا، أي أكثر من النصف، مقارنة بالأسبوع السابق، بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية.

وتشير التقديرات إلى أن المتحوّرة أوميكرون قد تصيب 60% من الأوروبيين بحلول آذار/ مارس المقبل.

في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، ظهرت هذه المتحورة في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وهي أشد عدوى من دلتا وباتت الآن المتحورة المسيطرة بحسب وكالة الصحة الأوروبية.

ومع الارتفاع الكبير في عدد الإصابات، أصبح الأمر يتعلق الآن بـ"الإقلال من الاضطراب وحماية الأشخاص المعرضين للخطر" ولم يعد التركيز فقط على الحد من انتقال العدوى.

وكان كبير المختصين في الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية، فلاديمير نيكيفوروف، قد صرّح أمس، السبت، بأن المتحورة أوميكرون قد "تكون علامة على قرب نهاية وباء كورونا".

ولم يستبعد الخبير الروسي أن تكون أوميكرون، آخر مراحل الوباء، وأن تنتهي جائحة فيروس كورونا بحلول الصيف المقبل.