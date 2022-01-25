الكاميرون: 8 قتلى و50 مصابا في تدافع أمام ملعب لكرة القدم

لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 50 آخرون، في تدافع أمام ملعب لكرة القدم في الكاميرون التي تستضيف كأس الأمم الأفريقية، وفق وسائل إعلام رسمية.

ووقع التدافع، مساء الإثنين، عندما حاول حشد من المشجعين دخول ملعب أولمبي في العاصمة ياوندي من بوابة جنوبية لمشاهدة المباراة بين منتخبي الكاميرون وجزر القمر.

وقالت وزارة الصحة الكاميرونية، في بيان نقلته قناة "فرانس 24"، إنه تم تسجيل "ثماني وفيات لامرأتين وأربعة رجال جميعهم في الثلاثينات من العمر، إضافة إلى طفل وجثة أخذها أفراد من العائلة".

وأضافت أن حوالى 50 شخصا أصيبوا في التدافع بينهم شخصان لديهما إصابات خطيرة في الرأس".

وأشارت الوزارة إلى أن رضيعا تعرض للدهس من الحشود لكنه "انتشل على الفور ونقل إلى مستشفى ياوندي العام" وهو في حالة "مستقرة طبيا"، حسب المصدر ذاته.

وأعلن الاتحاد الأفريقي الذي ينظم البطولة في بيان أنه "يحقق في الواقعة ويحاول الحصول على تفاصيل أكثر حول ما حدث".

وأضاف أنه أرسل أمينه العام "لزيارة المشجعين بالمستشفى في ياوندي"، لافتا إلى أنه "على اتصال مستمر مع الحكومة الكاميرونية واللجنة المنظمة المحلية".

وأمس، ضمنت الكاميرون وصولها إلى ربع نهائي الكأس ومن المقرر أن تواجه غامبيا.