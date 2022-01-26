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بسن 81 عامًا: بيلوسي تترشح مرّة أخرى للكونغرس

تاريخ النشر: 26/01/2022 - 09:07

بسن 81 عامًا: بيلوسي تترشح مرّة أخرى للكونغرس
بيلوسي (أ ب)
عرب ٤٨/أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، الثلاثاء، أنّها مرشحة لإعادة انتخابها في الكونغرس من دون أن توضح ما إذا كانت تريد البقاء رئيسة للمجلس.

وقالت بيلوسي (81 عاما)، الثلاثاء، إن الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية، التي يمكن أن يخسر فيها الرئيس الديموقراطي أغلبيته في الكونغرس الأميركي "حاسمة".

وأضافت النائبة عن كاليفورنيا في تسجيل فيديو نُشر على "تويتر"، أنّ "ديموقراطيتنا على المحك والأمر ليس أقل من ذلك"، مشيرة إلى الهجوم على مبنى الكونغرس من قبل أنصار دونالد ترامب والقيود التي فرضت على التصويت في ولايات جمهورية.

وتابعت السيدة التي دخلت إلى الكونغرس في 1987 وتعرف كواليس السلطة بدقة "لكن كما يقولون نحن لا نتململ، نحن نتحرك". وأضافت "لهذا السبب أنا أرشح نفسي لإعادة انتخابي".

لكنّ نانسي بيلوسي لم تكشف أي تفاصيل بشأن رغبتها في العودة إلى رئاسة مجلس النواب. ويسعى اليسار الديموقراطي إلى تغيير هذه القيادة منذ عدة سنوات.

وتعتبر نانسي بيلوسي معتدلة في دائرتها الانتخابية في سان فرانسيسكو. وهي مسؤولة إلى حد كبير عن تمرير خطة جو بايدن بشأن البنية التحتية أو الإصلاح الصحي الكبير لباراك أوباما. كما تعرف كيف تجمع بسهولة ملايين الدولارات للمرشحين الديموقراطيين في الانتخابات البرلمانية.

لكنّ المحافظين يدينون في بعض الأحيان "غطرسة" زوجة رجل الأعمال المليونير فرانك بيلوسي.

وخلال السنوات الأربع لولاية ترامب، تولّت دور المعارضة الأولى للملياردير الجمهوري. وقد مزقت في شباط/فبراير 2020 خطابه الأخير عن حال الاتحاد.

ونانسي داليساندرو أم لخمسة أطفال. وقد ولدت في 26 آذار/مارس 1940 في بالتيمور لأسرة كاثوليكية إيطالية أميركية. وكان والدها وشقيقه رئيسي بلدية هذه المدينة الصناعية الكبيرة في شمال شرقيّ البلاد.

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#بيلوسي
#الولايات المتحدة
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#ترامب

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