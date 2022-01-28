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بوتين لماكرون: الغرب تجاهل مخاوفنا الأمنية

تاريخ النشر: 28/01/2022 - 17:32

بوتين لماكرون: الغرب تجاهل مخاوفنا الأمنية
ماكرون (أ ب)
عرب ٤٨/أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، الجمعة، نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اتصالهما الهاتفي، أنّ الغرب "تجاهل مطالب موسكو الأمنية من أجل خفض التوتر بين الجانبين حول مسألتي أوكرانيا والحلف الأطلسي"، على ما أفاد الكرملين.

بينما قال الإليزيه إنّ بوتين وماكرون اتفقا على خفض التصعيد.

وجاء في تقرير للكرملين حول مضمون المكالمة بين الرئيسين أن "أجوبة الولايات المتحدة والحلف الأطلسي لم تأخذ بالاعتبار مخاوف روسيا الجوهرية".

وتابعت الرئاسة الروسية "تم تجاهل المسألة الأساسيّة، وهي كيف تعتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها ... تطبيق المبدأ القائل بأنه يجب ألّا يعزز أي طرف أمنه على حساب دول أخرى".

وذكر الكرملين أن روسيا "ستحدّد ردّها المقبل"، بعد أن تدرس بالتفصيل ردّ خصومها.

وتحشد موسكو أكثر من مئة ألف عسكري على الحدود الأوكرانية منذ نهاية 2021، بحسب تقديرات الغربيين الذين يخشون هجوما روسيا وشيكا على أوكرانيا.

واشترطت موسكو من أجل خفض التوتر وقف توسيع الحلف الأطلسي، ولا سيما بضمه أوكرانيا، وعودة الانتشار العسكري الغربي إلى حدود 1997.

ورفضت واشنطن في ردّها، الأربعاء، فرض أي حظر على انضمام أوكرانيا إلى الحلف، لكنها عرضت على موسكو "مسارا دبلوماسيا" جادًّا" للخروج من الأزمة.

وشدّد بوتين، من جانبه، خلال المكالمة مع ماكرون على أن روسيا تريد مواصلة العمل على تسوية النزاع بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا الجاري في شرقي أوكرانيا، منذ ثماني سنوات.

وفي هذا الصدد، أعلن تمسّكه بصيغة المفاوضات القائمة حاليا بين موسكو وكييف وبرلين وباريس.

وعقد اجتماع لمستشاري قادة الدول الأربع في 26 كانون الثاني/يناير، كان الأول منذ أشهر، على أن يعقد اجتماع آخر في شباط/فبراير.

بودكاست عرب 48

#موسكو
#بوتين
#باريس
#ماكرون
#أوكرانيا

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