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إثر نشر الأرقام السنوية للتضخم: إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء التركية

تاريخ النشر: 29/01/2022 - 08:10

إثر نشر الأرقام السنوية للتضخم: إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء التركية
بازار شعبي في إحدى المدن التركية (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

أقال الرئيس التركي، رجب طيّب إردوغان، رئيس هيئة الإحصاء الوطنيّة بموجب مرسوم صدر اليوم السبت، بعد نشر الأرقام السنويّة للتضخّم.

وتعرّض رئيس هيئة الإحصاء الوطنيّة، سعيد إردال دينجر، لانتقادات بعد نشره بيانات في أوائل كانون الثاني/ يناير الجاري، قدَّرَت معدّل التضخم السنوي عند 36,1%، وهو أعلى مستوى له منذ 19 عامًا.

وقالت المعارضة إنّ هذا الرقم أقلّ من الواقع، مشيرةً إلى أنّ الزيادة الفعليّة في كلفة المعيشة أعلى مرّتين على الأقلّ.

ولم يوضح إردوغان سبب قراره تعيين نائب الرئيس السابق لهيئة التنظيم المصرفيّة التركيّة، إرهان تشيتينكايا، رئيسًا جديدًا لهيئة الإحصاء الوطنيّة بدلًا من دينجر.

وارتفع التضخّم إلى أكثر من 36% خلال عام واحد في كانون الأوّل/ ديسمبر في تركيا، وهو رقم قياسي منذ أيلول/ سبتمبر 2002، بسبب تراجع قيمة الليرة التركيّة.

ويجد إردوغان نفسه في موقف غير مريح قبل 18 شهرًا من الانتخابات الرئاسيّة، ويُواصل الدفاع عن خياراته.

وإدراكًا منه للضّرر الذي سبّبه التضخّم للاقتصاد ولمستويات شعبيّته، تعهّد إردوغان في كانون الثاني/ يناير، خفض التضخّم في أسرع وقت ممكن.

من جهة ثانية، عيّن أردوغان نائب رئيس الوزراء السابق، بكير بوزداغ، وزيرًا للعدل، ليحلّ بذلك مكان العضو المخضرم في الحزب الحاكم عبد الحميد غول.

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#تركيا
#إردوغان
#الاقتصاد التركي
#الليرة التركية
#التضخم
#مركز الإحصاء الرسمي

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