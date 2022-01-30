مصرع 4 أشخاص على الأقل جرّاء عاصفة ضربت وسط أوروبا

لقي 4 أشخاص على الأقلّ مصارعهم، وأصيب آخرون بجروح، إثر عاصفة ترافقت مع رياح قوية ضربت ألمانيا وبولندا والجمهورية التشيكية، الأحد، متسببة باقتلاع أشجار وفوضى في حركة النقل.

وقضى رجل يبلغ 58 عاما مساء، السبت، كان يتنزه مع رفيقته في بيليتس قرب برلين، بعدما أدت الرياح إلى سقوط لوحة إعلانات انتخابية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة.

وتوقفت حركة القطارات للمسافات الطويلة جزئيا ليل السبت في عدد من مناطق شمال وشرق البلاد خصوصا بين هامبورغ وبرلين وبريمن. وبقيت الحركة غير منتظمة الأحد بسبب سقوط أشجار وغصون على السكك الحديد.

في السويد ("أ ب")

وحذرت الأرصاد الجوية الأحد، من رياح قوية لا تزال مرتقبة في هذه المناطق وفي جنوب ألمانيا.

وفي الجمهورية التشيكية المجاورة، لقي رجل في السبعين مصرعه، حين اقتلعت الرياح مستودعا قيد الإنشاء في فيلكي بيتوكنو بغرب براغ، فيما أصيب رجل آخر في الحادث.

وأعلنت فرق الإطفاء في بولندا سقوط قتيل وإصابة خمسة بسبب الرياح العاتية.

وفي ألمانيا، سقطت شجرة على أحد المارة في بريمن أدت إلى إصابته بجروح بالغة، بحسب عناصر الإطفاء.

مبنى غمرته المياه في ألمانيا ("أ ب")

وأصيب سائق دراجة نارية بجروح خطرة عندما اصطدم بشجرة وقعت على الطريق، في منطقة ميكليمبورغ بوميرانيا.

واصطدمت عشر مركبات بأشجار أو أغصان وقعت في منطقة نويبرادنبورغ، بحسب ما أفادت الشرطة. كذلك تضرر العديد من السيارات المتوقفة جراء سقوط أشجار عليها.

وطلب عناصر الإطفاء من السكان في برلين البقاء في الداخل بينما عصفت رياح قوية منذ السبت مساء في العاصمة.

وتعرضت هامبورغ أيضا لأحوال جوية قاسية وغمرت المياه سوق السمك الشهير على ضفاف نهر إيلبي.

ولم يتم تسيير أي قطار الأحد بين هامبورغ ومنتجع بينز على ساحل بحر البلطيق، وبين برلين وبينز بحسب شركة السكك الحديد الألمانية العامة.

("أ ب")

وفي الجمهورية التشيكية وبولندا تأثرت حركة النقل أيضا بالعاصفة.

وتُرك نحو 70 راكبا عالقين في قطار متوقف يربط بين بودابست وبراغ في جنوب شرق الجمهورية التشيكية بدون تدفئة أو كهرباء مدى أربع ساعات.

وقطع التيار الكهربائي أيضا عن آلاف المنازل في المنطقة.

كما قضى شخص على الأقل وغمرت المياه الشوارع وانقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل عندما ضربت العاصفة "مالك" السويد والدنمارك نهاية الأسبوع، وفق ما ذكرت السلطات الأحد.

وقالت الشرطة الدنماركية إن امرأة في الثامنة والسبعين لقيت حتفها في وسط الدنمارك بسبب شدة الرياح.

وأوضحت أن "الرياح قذفت المرأة خارج منزلها ثم سقطت وأصيبت بجروح أدت إلى وفاتها".

وحذرت خدمة الأرصاد الجوية في كل من السويد والدنمارك من ارتفاع منسوب المياه وحذرت من هبوب رياح بقوة الإعصار خلال الليل.

("أ ب")

وتم إغلاق جسر أوريسند الذي يبلغ طوله 7,8 كلم ويربط بين الدنمارك والسويد، أمام حركة المرور بين مساء السبت وصباح الأحد.

ونصحت إدارة النقل في السويد بعدم السفر غير الضروري خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي مالمو، جنوب السويد، طلبت خدمات الطوارئ من السكان الابتعاد من ناطحة السحاب Turning Torso بعدما تضررت أجزاء منها جراء العاصفة وباتت مهددة بالسقوط.

وأظهر مقطع فيديو أشجارا مقتلعة وأكواخا مدمرة بسبب رافعة انقلبت وسقط هيكلها على الطريق.

وفي جنوب ووسط السويد، انقطع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف السكان، بحسب مزودي الخدمة "إي أون" و"إليفيو" و"فاتنفال".