البرازيل: مصرع 18 شخصا على الأقل جراء أمطار غزيرة وانزلاق للتربة

لقي 18 شخصا على الأقل مصارعهم، إثر أمطار غزيرة هطلت بين يومي الجمعة الماضي وأمس الأحد في ولاية ساو باولو بجنوب شرق البرازيل وتسببت أيضا بانزلاق للتربة.

وقال مكتب حاكم ساو باولو في بيان إنه "منذ يوم الجمعة تسببت الفيضانات بمصرع 18 شخصا بينهم سبعة أطفال وبتشريد نحو 500 أسرة".

دمار هائل جراء انزلاق تربة ("أ ب")

وأعلن الحاكم، جواو دوريا، تخصيص 15 مليون ريال برازيلي وهو ما يعادل نحو 2.7 مليون دولار، لمساعدة المدن العشر الأكثر تضررا في الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في البرازيل.

("أ ب")

ومنذ بداية موسم الأمطار في تشرين الأول/ أكتوبر، عانت البرازيل من غزارة الأمطار، خصوصا في ولاية باهيا حيث لقي 24 شخصا حتفهم، وفي ولاية ميناس جيرايس حيث أحصي مقتل 19 شخصا وتشرّد الآلاف.