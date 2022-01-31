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الشرطة الألمانية: مقتل شرطييْن في إطلاق نار غربي البلاد

تاريخ النشر: 31/01/2022 - 11:41

الشرطة الألمانية: مقتل شرطييْن في إطلاق نار غربي البلاد
سيارة شرطة في مدينة كايزرسلاوتيرن (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: طارق طه

قُتل عنصران من الشرطة الألمانية بالرصاص، اليوم الإثنين، أثناء قيامهما بمراقبة حركة السير، وفق ما أعلنت الشرطة مشيرة إلى أنها أطلقت عملية واسعة في جنوب غرب البلاد للبحث عن المهاجمين المتوارين.

وقُتل الشرطيان، وهما رجل وامرأة، بالرصاص خلال عملية تفتيش روتينية على طريق بالقرب من بلدة كوسيل. وقالت الشرطة إنها لا تعرف دوافع القتلة وحثت سائقي السيارات على عدم اصطحاب الركاب عابري السبيل.

وكتبت شرطة مدينة كايزرسلاوتيرن تغريدة على حسابها في "تويتر": "في ساعات صباح يوم الإثنين، قُتل عنصرا شرطة مرورية وهما يقومان بتفتيش مروري اعتيادي".

وأضافت الشرطة: "لا شيء معروف عن الجناة حتى الآن"، وطالبت الشرطة المواطنين في حال شاهدوا أدلة أو مشتبهين أن يقدموا بلاغات لها.

وباشرت الشرطة في المدينة إجراء عمليات البحث والتمشيط في المدينة وجوارها، ونوّهت إلى أنه بسبب عمليات البحث سيتم إغلاق بعض الشوارع وتعطيل جزء من حركة السير.

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#الشرطة الألمانية
#مقتل شرطيين
#كايزرسلاوتيرن

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