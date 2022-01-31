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بلينكن ولافروف.. اتصال هاتفي أخير

تاريخ النشر: 31/01/2022 - 14:31

بلينكن ولافروف.. اتصال هاتفي أخير
لافروف وبلينكن (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

يستأنف وزيرا الخارجيتين الأميركية والروسية، أنتوني بلينكن وسيرغي لافروف، محادثاتهما غدا الثلاثاء في ظل ارتفاع مستوى التوتر بين البلدين على خلفية ملف أوكرانيا.

وأفادت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، وفق ما نقلت عنها وكالات أنباء روسية "لا توجد خطة للقاء مباشر"، مضيفة "سيجري بلينكن ولافروف اتصالا هاتفيا الثلاثاء".

ويعد الاتصال الحلقة الأخيرة ضمن سلسلة لقاءات دبلوماسية بين كبار المسؤولين من موسكو وبروكسل وواشنطن على خلفية النزاع في أوكرانيا والخلافات بشأن المخاوف الأمنية الأوروبية.

وازدادت المخاوف من احتمال تنفيذ روسيا غزوا ضد جارتها في الأيام الأخيرة، رغم نفي موسكو ومناشدات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتجنّب إثارة "الذعر" حيال حشد روسيا قواتها بشكل كبير عند الحدود.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا في وقت لاحق اليوم، فيما تتعهّد واشنطن محاسبة روسيا في حال هاجمت أوكرانيا، بما في ذلك عبر تحضير عقوبات بالتنسيق مع حلفاء غربيين.

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#أنتوني بلينكن
#سيرغي لافروف
#روسيا
#أوكرانيا
#أميركا

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