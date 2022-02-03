  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

زعيم الشيشان يختطف معارضة من روسيا.. هل فقد بوتين السيطرة؟

تاريخ النشر: 03/02/2022 - 22:17

زعيم الشيشان يختطف معارضة من روسيا.. هل فقد بوتين السيطرة؟
بوتين وقديروف (أ ب)
عرب ٤٨/أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

نفى الكرملين، الخميس، أن يكون قد فقد السيطرة على الشيشان، التي أعاد زعيمها، رمضان قديروف، عنوةً، من مدينة روسية زوجة معارض على خلفية نزاع بينه وبين عائلتها.

وأثارت الخطوة مخاوف من قدرة الزعيم الشيشاني على العمل خارج حدود الجمهورية، التي يحكمها بقبضة حديد والتابعة لروسيا.

والتقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قديروف، الأربعاء، في الكرملين، بعد ساعات قليلة على تلويح البرلمان الشيشاني بـ"قطع رؤوس" أفراد عائلة زوجة المعارض.

وقال المتحدث باسم بوتين، ديمتري بيسكوف، في معرض ردّه على سؤال حول الشيشان "لا أوافق على الإطلاق على أن الوضع هناك أصبح خارج السيطرة"، وتساءل بيسكوف "لمَ يتعّين على بوتين أن يخشى زعيم منطقة روسية".

وفي تسجيل فيديو نشر على تطبيق "إنستغرام"، قال قديروف إنه بحث مع بوتين في "مسائل ملحّة"، مشددا على أن "الرئيس يدعمنا على الدوام".

وأعلن، أيضًا، أنّه سيلتقي رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوتين، الخميس، وقال "سنحاول إيجاد حلول لمسائل حساسة".

وزاريما موساييفا هي زوجة القاضي الفدرالي السابق، سيدي يانغولباييف، المعارض للنظام.

وعمل ابنه، أبو بكر يانغولباييف، محاميًا في "لجنة مكافحة التعذيب"، وهي منظمة غير حكومية وغادر روسيا على أثر استجواب في كانون الأول/ديسمبر.

وأطلق نظام قديروف حملة ضد العائلة، الأربعاء، ونظّم ما وصفه بأنه تظاهرة عفوية ضمّت 400 ألف شخص ضد عائلة يانغولباييف في غروزني، عاصمة الجمهورية.

وعدد سكان العاصمة الشيشانية أقل من 300 ألف نسمة.

ونشر قديروف تسجيل فيديو لما بدا أنها تظاهرة اقتصرت على الذكور في ساحة غروزني، تخلّله دوس على صور لعائلة يانغولباييف وإحراقها.

وأرسلت لجنة مكافحة التعذيب تسجيل فيديو التقطته كاميرات مراقبة لرجال مجهولين يجرّون موساييفا، التي تبدو مفجوعة ويسحبونها من مصعد خلال توقيفها في نيجني نوفغورود، المدينة الواقعة على بعد 1800 كيلومتر إلى الشمال من الشيشان.

وقالت اللجنة إنها أحالت القضية على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ووصفت منظمة العفو الدولية توقيف موساييفا بأنه "عملية خطف" وحضّت روسيا على الإفراج عنها "فورًا".

بودكاست عرب 48

#روسيا
#الشيشان
#بوتين
#قديروف

حوارات

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كندا تعزّز قوّاتها شرقي أوروبا
كندا تعزّز قوّاتها شرقي أوروبا

2022-02-03

فقدان 16 مهاجرًا جرّاء غرق مكتب قبالة جزر الكناري
فقدان 16 مهاجرًا جرّاء غرق مكتب قبالة جزر الكناري

2022-02-03

السودان: قمع احتجاجات لإحياء ذكرى 79 قتيلا منذ الانقلاب
السودان: قمع احتجاجات لإحياء ذكرى 79 قتيلا منذ الانقلاب

2022-02-03

الأكثر قراءة

الموت يغيّب المربّي والأديب المناضل حنّا أبو حنّا:

الموت يغيّب المربّي والأديب المناضل حنّا أبو حنّا: "ندين لك بالكثير"

2022-02-02
كتيبة

كتيبة "نيتساح يهودا": مشروع إسرائيلي لصناعة جندي قاتل

2022-02-02
الأسير زكريا الزبيدي.. تفاصيل جديدة حول نفق الحرية

الأسير زكريا الزبيدي.. تفاصيل جديدة حول نفق الحرية

2022-02-02
بينيت يتباهى باستقبال وزراء إسرائيليين بدبي والبحرين.. بفضل NSO

بينيت يتباهى باستقبال وزراء إسرائيليين بدبي والبحرين.. بفضل NSO

2022-02-02
حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة

حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة

2022-02-02