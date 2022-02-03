فقدان 16 مهاجرًا جرّاء غرق مكتب قبالة جزر الكناري

عرب ٤٨/أ ف ب

ما زال 16 مهاجرا في عداد المفقودين في البحر، غداة إنقاذ خفر السواحل الإسبان قاربا قبالة جزر الكناري، كان على متنه حوالي 40 ناجيا وجثة، وفق ما أعلنت ناطقة باسم الحكومة، اليوم، الخميس.

وأفادت المتحدثة "وفق شهادات المهاجرين الأربعين الذين تم إنقاذهم.. سقط 16 شخصا آخر في البحر قبالة فويرتيفنتورا"، إحدى جزر الأرخبيل الواقع في المحيط الأطلسي.

وأكدت مصادر في خفر السواحل، أيضًا، أنّ 16 شخصا فقدوا من على متن القارب الذي تم إنقاذه، وكان يقل 41 ناجيا وجثة شخص توفي خلال الرحلة.

وتمّت عملية الإنقاذ على بعد حوالي 35 كيلومترًا جنوبيّ فويرتيفنتورا، أقرب جزر الأرخبيل إلى سواحل أفريقيا من حيث تنطلق العديد من قوارب الهجرة.

وأفادت منظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية غير الحكومية، والتي تساعد قوارب المهاجرين لدى مواجهتها صعوبات، بأن 4404 مهاجرين لقوا حتفهم أو فقدوا أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا العام الماضي، مقارنة بـ2170 عام 2020.

وكان العدد السنوي الأعلى منذ بدأت المجموعة تسجيل الأعداد في 2015. ولم يُعثر على العديد من الجثث.

ووفق أرقام جمعها "مشروع المهاجرين المفقودين" التابع للمنظمة الدولية للهجرة، لقي 1176 شخصا حتفهم أو فقدوا عام 2021 في الطريق المؤدي إلى جزر الكناري، فيما فقد 384 شخصا في المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا من المغرب والجزائر.

والعام الماضي، تمكّن 40100 مهاجر من الوصول إلى إسبانيا بحرا، وفق بيانات وزارة الداخلية، وهو رقم شبه مطابق لعدد الأشخاص الذين وصلوا قبل عام.