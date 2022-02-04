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جنوب إفريقيا: رئيس المحكمة الدستوريّة السابق يعتذر بعد إدلائه بتصريحات مؤيّدة لإسرائيل

تاريخ النشر: 04/02/2022 - 11:35

جنوب إفريقيا: رئيس المحكمة الدستوريّة السابق يعتذر بعد إدلائه بتصريحات مؤيّدة لإسرائيل
موغوينغ من اليسار ("أ ب")
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: باسل مغربي

اعتذر الرئيس السابق للمحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا، موغوينغ موغوينغ، أمس الخميس عن تصريحات أدلى بها في 2020 وانتقد فيها "السياسة الرسمية" لحكومة جنوب إفريقيا المؤيدة للفلسطينيين، داعيا إلى دعم إسرائيل.

وجاء اعتذار موغوينغ، بعد عام تقريبا على صدور أمر بالاعتذار عن إقحام نفسه في جدل سياسي عبر "انتقاد السياسة الرسمية لحكومة جنوب إفريقيا حيال إسرائيل واقتراح إدخال تغييرات" عليها.

وكان موغوينغ صرح خلال مؤتمر عبر الإنترنت نظمته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في حزيران/ يونيو 2020 أن جنوب إفريقيا حرمت نفسها من "فرصة رائعة لتغيير قواعد اللعبة في الوضع الإسرائيلي الفلسطيني".

وتدعم حكومة جنوب إفريقيا القضية الفلسطينية. وقد خفضت في 2019 مستوى تمثيلها الدبلوماسي في تل أبيب إلى مكتب اتصال.

ووجدت لجنة السلوك القضائي في جنوب إفريقيا التي حققت في تعليقات القاضي على إثر شكوى، العام الماضي أن تصريحاته "مسيئة" وأمرته بالاعتذار لكنه استأنف هذا القرار.

وقال موغوينغ في بيان: "بموجب القانون أنا ملزم الآن... بالاعتذار من دون شروط".

ورأت اللجنة التي نظرت في طلب استئنافه القرار أن القاضي الذي تقاعد العام الماضي تورط في "أنشطة خارج إطار القضاء".

وكان هذا القاضي المثير للجدل واجه انتقادات شديدة أيضا عندما صلى علنا في كانون الأول/ ديسمبر 2020 ضد اللقاحات "الشيطانية" المضادة لكوفيد-19 مبتهلا إلى الله "تدميرها بالنار".

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#الرئيس السابق للمحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا
#موغوينغ موغوينغ
#جنوب إفريقيا
#إسرائيل

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