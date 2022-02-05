إردوغان يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، أنه ثبتت إصابته بفيروس كورونا، دون أن تظهر عليه أعراض شديدة.

وكتب على "تويتر": "بعد الشعور بأعراض خفيفة ثبتت إصابتي وزوجتي بفيروس كورونا. لحسن الحظ العدوى خفيفة وعلمنا بأنها ناجمة عن المتحورة أوميكرون".

وأضاف: "الحمد لله أشعر بأعراض خفيفة، وسأواصل القيام بعملي من المنزل، وأنتظر الدعاء منكم".

من جانبها، شاركت عقيلته، أمينة إردوغان، نفس التغريدة وعلقت عليها قائلة: "معك في السراء والضراء، بإذن الله سنشفى من الإصابة في أقرب وقت، وأرجو الدعاء منكم".

من جانبه، أعرب زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال قليجدار أوغلو، عن تمنياته بالسلامة للرئيس إردوغان وعقيلته، جراء إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال قليجدار أوغلو، في تغريدة عبر تويتر ،السبت، "أتمنى الشفاء العاجل والسلامة للسيد أردوغان وعقيلته أمينة".