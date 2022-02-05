  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إردوغان يعلن إصابته بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 05/02/2022 - 15:30

إردوغان يعلن إصابته بفيروس كورونا
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، أنه ثبتت إصابته بفيروس كورونا، دون أن تظهر عليه أعراض شديدة.

وكتب على "تويتر": "بعد الشعور بأعراض خفيفة ثبتت إصابتي وزوجتي بفيروس كورونا. لحسن الحظ العدوى خفيفة وعلمنا بأنها ناجمة عن المتحورة أوميكرون".

وأضاف: "الحمد لله أشعر بأعراض خفيفة، وسأواصل القيام بعملي من المنزل، وأنتظر الدعاء منكم".

من جانبها، شاركت عقيلته، أمينة إردوغان، نفس التغريدة وعلقت عليها قائلة: "معك في السراء والضراء، بإذن الله سنشفى من الإصابة في أقرب وقت، وأرجو الدعاء منكم".

من جانبه، أعرب زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال قليجدار أوغلو، عن تمنياته بالسلامة للرئيس إردوغان وعقيلته، جراء إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال قليجدار أوغلو، في تغريدة عبر تويتر ،السبت، "أتمنى الشفاء العاجل والسلامة للسيد أردوغان وعقيلته أمينة".

بودكاست عرب 48

#إردوغان
#كورونا
#تركيا

حوارات

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لحظات تحبس الأنفاس: طواقم الإنقاذ تقترب من تخليص الطفل ريان
لحظات تحبس الأنفاس: طواقم الإنقاذ تقترب من تخليص الطفل ريان

2022-02-05

النمسا تفرض إلزامية اللقاح للجميع فوق سن 18 عامًا
النمسا تفرض إلزامية اللقاح للجميع فوق سن 18 عامًا

2022-02-05

إيران: الإجراءات الأميركية بشأن العقوبات "جيدة لكن غير كافية"
إيران: الإجراءات الأميركية بشأن العقوبات "جيدة لكن غير كافية"

2022-02-05

الأكثر قراءة

أنقذوا ريان: ساعات حاسمة

أنقذوا ريان: ساعات حاسمة

2022-02-04
حالة الطقس: شديد البرودة وماطر

حالة الطقس: شديد البرودة وماطر

2022-02-04
تفاهة وفهلوة

تفاهة وفهلوة

2022-02-04
جهود إنقاذ الطفل المغربيّ ريان تتواصل: تسلسل زمنيّ لأربعة أيّام في البئر

جهود إنقاذ الطفل المغربيّ ريان تتواصل: تسلسل زمنيّ لأربعة أيّام في البئر

2022-02-04
بار ليف: رفض كوخافي تدخل الجيش لمنع جرائم المستوطنين مخالف للقانون

بار ليف: رفض كوخافي تدخل الجيش لمنع جرائم المستوطنين مخالف للقانون

2022-02-04