القوات الأميركية تبدأ الوصول إلى شرقي أوروبا

بدأت الولايات المتحدة، السبت، بنقل تعزيزاتها العسكرية إلى بولندا في إطار طمأنة الحلفاء القلقين من التوتر الروسي-الأوكراني، وفق ما أعلن الناطق باسم الجيش البولندي، الميجور برجنيسلاف ليتشينسكي.

وأوضح الناطق "وصلت طلائع الجنود إلى مطار يسيونكا"، في جنوب شرقيّ البلاد. مضيفًا أن القسم الأكبر من الكتيبة الأميركية وقوامها 1700 جندي سيصل "قريبًا"، وتابع أنّ الاستعدادات اللوجستية "بدأت منذ الأسبوع الماضي". والسبت، حطت طائرة تقلّ جنودا من الفرقة الأميركية 82 المحمولة جوا في يسيونكا.

وأعلن الجيش الأميركي، في بيان، أنّ قائد الفرقة 82، الجنرال كريستوفر دوناهيو، وصل إلى بولندا.

وأفاد المتحدث باسم الفيلق الثامن عشر المحمول جوًّا الذي تنتمي إليه الفرقة، الكابتن مات فيسّر، في بيان، السبت، أنّ "وجود فيلقنا يهدف إلى تعزيز القوات الأميركية الموجودة في أوروبا، ويثبت التزامنا تجاه حلفائنا وشركائنا في الحلف الأطلسي".

وتابع البيان أن الفيلق الثامن عشر يضم قوات متمرسة في القتال "جاهزة لتعزيز قدرة الحلف على ردع العدوان الروسي وهزمه".

والأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة إرسال ثلاثة آلاف جندي أميركي إضافي إلى أوروبا الشرقية للدفاع عن دول حلف شمال الأطلسي "من أي اعتداء"، وسط محاولات دبلوماسية لإقناع موسكو بسحب قواتها المحتشدة على حدود أوكرانيا.

وتضاف القوات الأميركية الجديدة إلى 8500 جندي وضعهم الرئيس الأميركي، جو بايدن، في حال تأهب نهاية كانون الثاني/يناير، ليتم نشرهم في قوة الرد السريع التابعة للحلف الأطلسي إذا لزم الأمر.

ويتّهم الغربيون موسكو منذ نهاية عام 2021، بحشد آلاف الجنود على حدود أوكرانيا، تمهيدًا لغزو محتمل وهو ما تنفيه روسيا، مؤكدة أنها تسعى فقط لضمان أمنها.