مباحثات أميركية - أوكرانية حول الأزمة مع موسكو

بحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، هاتفيا، الأزمة الناشبة بين موسكو وكييف، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن الوزيرين "بحثا الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة وأوكرانيا لتشجيع روسيا على سلوك طريقة الدبلوماسية بدل الحرب وضمان الأمن والاستقرار".

كما أكد بلينكن أيضًا على "الاستعداد لمعالجة المخاوف الأمنية المشتركة ودعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها". وذكر البيان أن بلينكن "أكد أيضا على استعداد الولايات المتحدة إلى جانب حلفائنا وشركائنا لفرض عقوبات قاسية وعاجلة على روسيا إذا ما اختارت التصعيد".

ومؤخرًا وجهت الدول الغربية اتهامات إلى موسكو بشأن حشد قواتها مؤخرا قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا حال "شنها هجوما" على أوكرانيا.

وتنفي روسيا ذلك، مؤكدة أنها تريد فقط ضمان أمنها. وتشدد في المقابل على شعورها بأنها مهددة من الحلف الأطلسي، وتطالب من أجل خفض التوتر بوقف سياسة توسيع الحلف وسحب قواته من أوروبا الشرقية، وهو ما يعتبره الأوروبيون والأميركيون غير مقبول.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الجمعة، إنه يعارض العودة إلى "حقبة مناطق النفوذ عندما كانت قوى عظمى تقرر ما ينبغي أو لا ينبغي على جيرانها الأصغر القيام به".

وعلى صلة، يلتقي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإثنين، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو ثم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، في كييف، على ما أعلن قصر الإليزيه الجمعة، في مسعى دبلوماسي جديد لخفض التوتر في الأزمة الأوكرانية.

وكثّف ماكرون في الأيام الأخيرة الاتصالات الهاتفية مع بوتين وزيلينسكي، كما مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، سعيا للتوسط في الأزمة.

وسيُعقد اللقاءان على انفراد، بحسب الإليزيه، إنّما "بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين".

وفي هذا السياق، ذكرت الرئاسة الفرنسية بأن ماكرون ومستشاريه عقدوا مشاورات مع عدد من نظرائهم الأوروبيين خلال الأيام الماضية.

ويبقى التوتر شديدا، مع تأكيد واشنطن، الخميس، امتلاكها أدلة لم تعرضها، على أنّ موسكو تخطّط لتصوير هجوم أوكراني مفبرك يستهدف الروس، لتبرير اجتياح لأوكرانيا.

غير أنّ كييف تبدي مزيدًا من ضبط النفس، واعتبر وزير الدفاع، أولكسي ريزنيكوف، الخميس، أنّ مخاطر حدوث "تصعيد كبير" للنزاع تبقى "ضعيفة".

وأمس، الخميس، أجرى ماكرون محادثات عبر الهاتف مع كلّ من بوتين وزيلينسكي.

وأعلن الكرملين أنّ بوتين وماكرون بحثا بشكل خاصّ "الضمانات الأمنية" التي تطالب بها موسكو خلال مكالمتهما الهاتفية الثالثة هذا الأسبوع حول هذا الموضوع، مشيرًا إلى حوار "بنّاء".

وفي حين بدت أهمية الاتحاد الأوروبي محدودة خلال المحادثات الروسية الأميركية الأولى حول أوكرانيا، يسعى الرئيس الفرنسي، منذ أسابيع، إلى إعادة طرح أوروبا في المعادلة، في حين يدعو منذ سنوات إلى "الاستقلالية الإستراتيجية" للاتحاد الأوروبي.