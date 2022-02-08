واشنطن تزود الإمارات بمقاتلات "إف-22"

ذكر قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيث ماكنزي، اليوم الثلاثاء، أن أميركا ستقوم بإرسال مقاتلات من طراز "F-22" المتطورة إلى الإمارات بعد أسبوع من الآن؛ حسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقال ماكنزي "سنرسل إلى الإمارات سربا من مقاتلات ’F-22’ المتطورة بعد أسبوع من الآن، وهي من أفضل مقاتلات التفوق الجوي في العالم".

وتابع "أرسلنا أيضا المدمرة الصاروخية (يو إس إس كول) التي تتمتع بقدرات دفاعية كبيرة ضد الصواريخ الباليستية، وستقوم المدمرة بدوريات في مياه الإمارات، والعمل عن كثب مع الجانب الإماراتي لحماية الدولة".

وتحتوي مقاتلات "F-22" على "واحد من أفضل رادارات المراقبة في العالم القادرة على تحديد الأهداف، ومنها صواريخ كروز الهجومية البرية والطائرات المسيرة".

وفي السياق، شدد ماكينزي على أن الإمارات "لديها أحد أكثر الجيوش احترافية في المنطقة"، موضحا "رغم أن الهجمات على الإمارات مقلقة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، إلا أن الإمارات مكان آمن للغاية".

وأشار إلى نجاح جيش الإمارات في التصدي لهجمات الحوثيين، معربا عن سعادته بتوظيف نظام الدفاع المضاد للصواريخ الأميركي "ثاد" في أول مهمتين عسكريتين للتصدي لهجمات الحوثي بنجاح.

وتابع "سعدنا أن نرى الاستخدام الفعال لنظام ثاد في الإمارات، وأعلم أن ذلك يطمئن الجميع فيها وسنستمر في التعاون مع الإمارات لتطوير أنظمة دفاعية أكثر فعالية في المستقبل"، وفقا لـ"وام".

وأكد ماكنزي على أن "واشنطن وشركاءها يعملون على تطوير تقنيات دفاعية من شأنها التصدي لهجمات الطائرات المسيرة قبل إطلاقها".

واعتبر المسؤول الأميركي أن جماعة الحوثيين اليمنية "يتصرفون بشكل طائش وغير مسؤول وهم يهاجمون الإمارات ويستمرون في مهاجمة السعودية".

وقال الحوثيون، الأسبوع الماضي، إنهم استهدفوا أبو ظبي ودبي بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، فيما أعلنت وزارة دفاع الإمارات اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه أراضيها "دون وقوع أية خسائر".

وشنّ الحوثيون، مؤخرا، هجمات على مصالح ومواقع إماراتية، بدأتها في 3 كانون الثاني/يناير الماضي، باعتراض سفينة شحن إماراتية قبالة محافظة الحديدة غربي اليمن، ثم هاجمت بمسيرات وصواريخ باليستية أبو ظبي في 17 و25 من الشهر ذاته.