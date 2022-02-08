"طالبان" تبحث في جنيف إيصال المساعدات وحقوق الإنسان

عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الثلاثاء، أنّ وفدًا من "طالبان" يجري زيارة إلى جنيف لعقد محادثات مع مسؤولين سويسريين ومنظمات غير حكومية بشأن حقوق الإنسان وإيصال المساعدات الإنسانية.

وسيجري وفد طالبان محادثات مع الصليب الأحمر وغيرها من المنظمات غير الحكومية في المدينة السويسرية، حيث تتّخذ العديد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة مقرًّا لها.

وقالت ناطقة باسم الخارجية السويسرية، لوكالة "فرانس برس" إنّ "أعضاء من الوفد سيجرون محادثات تتطرق إلى إيصال المساعدات للسكان المحتاجين إليها وحماية العاملين في المجال الإنساني واحترام حقوق الإنسان".

وأضافت أنّ "حماية الأطفال خلال النزاعات وإدارة الأراضي الملوّثة بالألغام مدرجة أيضًا على جدول أعمال المؤتمرات، التي تنعقد بترتيبات سرية".

وذكرت المتحدثة أنّ ممثّلين عن الخارجية السويسرية سيلتقون الوفد الأسبوع الجاري.

لكنّها شدّدت على أنّ قدوم وفد الحركة إلى سويسرا "لا يعني منح طالبان الشرعية أو الاعتراف بها".

وتعيش أفغانستان أزمة مالية تتفاقم في ظلّ ارتفاع معدّل التضخّم وتفشّي البطالة منذ استولت طالبان على السلطة في منتصف آب/ أغسطس تزامنًا مع سحب الولايات المتحدة قواتها بعد حرب دامت 20 عامًا.

وأحدث توقف المساعدات بعد سيطرة طالبان على السلطة أزمة إنسانية في أفغانستان، التي كانت في الأساس تعاني من تداعيات حروب عاشتها على مدى عقود.