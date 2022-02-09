  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

"خيبرشكن": صاروخ إيراني يهدد أهدافا أميركية وإسرائيلية

تاريخ النشر: 09/02/2022 - 16:00

"خيبرشكن": صاروخ إيراني يهدد أهدافا أميركية وإسرائيلية
صاروخ "خيبرشكن" الإيراني (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

كشفت إيران اليوم، الأربعاء، عن صاروخ جديد يصل مداه إلى كل من القواعد الأميركية في المنطقة، بالإضافة إلى أهداف داخل إسرائيل.

وأورد التلفزيون الحكومي الإيراني، أن "الصاروخ يعمل بالوقود الصلب ويبلغ مداه 1450 كيلومترا، ويطلق على الصاروخ اسم ’خيبرشكن’ في إشارة إلى حصن يهودي اجتاحه المحاربون المسلمون في الأيام الأولى للإسلام".

وأضاف أن "الصاروخ يتمتع بدقة عالية، ويتم تصنيعه محليا بالكامل، ويمكنه التغلب على أنظمة الدرع الصاروخي"؛ علمًا أن أقرب نقطة لإسرائيل من إيران تبعد نحو ألف كيلومتر.

ويأتي التقرير مع استمرار المفاوضات في فيينا لإحياء اتفاق طهران النووي المبرم مع القوى العالمية.

وتصر إيران، التي لطالما قالت إنها لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، على أن برنامجها الصاروخي ما هو إلا رادع.

وتمتلك إيران صواريخ يمكنها التحليق لمسافة تصل إلى 2000 كيلومتر.

واختبرت إيران مطلع كانون الثاني/يناير الماضي محركا لصاروخ يعمل بالوقود الصلب مصمما لإطلاق الأقمار الاصطناعية. حيث عادة ما تستخدم الصواريخ حاملة الأقمار الاصطناعية الوقود السائل، لكن يمكن تكييف صواريخ الوقود الصلب مع قاذفات متحركة يمكن قيادتها في أي مكان على طريق رئيسي أو نظام سكة حديد.

وترتبط صواريخ الوقود الصلب الخالص في الغالب بأنظمة الصواريخ الباليستية.

بودكاست عرب 48

#إيران
#خيبرشكن
#إسرائيل
#أميركا
#صاروخ

حوارات

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"رايتس ووتش" تحذر من "تصعيد خطير" في تونس
"رايتس ووتش" تحذر من "تصعيد خطير" في تونس

2022-02-09

نصف مليون وفاة بالعالم منذ ظهور متحورة "أوميكرون"
نصف مليون وفاة بالعالم منذ ظهور متحورة "أوميكرون"

2022-02-09

مسؤول سوداني في زيارة سرية لإسرائيل
مسؤول سوداني في زيارة سرية لإسرائيل

2022-02-09

الأكثر قراءة

نابلس: إعدام 3 شبان بنيران الاحتلال

نابلس: إعدام 3 شبان بنيران الاحتلال

2022-02-08
حالة الطقس: أجواء صافية ودافئة نسبيا

حالة الطقس: أجواء صافية ودافئة نسبيا

2022-02-08
مخاوف من تصعيد بالضفة: الاحتلال يتعقب شابا رابعا بعد اغتيال شهداء نابلس الثلاثة

مخاوف من تصعيد بالضفة: الاحتلال يتعقب شابا رابعا بعد اغتيال شهداء نابلس الثلاثة

2022-02-08
الإمارات: مطالب إسرائيل بحراسة رحلاتها الجوية تخرق سيادتنا

الإمارات: مطالب إسرائيل بحراسة رحلاتها الجوية تخرق سيادتنا

2022-02-08
تقرير إسرائيلي: الأبارتهايد سيكون واقع الدولة الواحدة

تقرير إسرائيلي: الأبارتهايد سيكون واقع الدولة الواحدة

2022-02-08