"خيبرشكن": صاروخ إيراني يهدد أهدافا أميركية وإسرائيلية

كشفت إيران اليوم، الأربعاء، عن صاروخ جديد يصل مداه إلى كل من القواعد الأميركية في المنطقة، بالإضافة إلى أهداف داخل إسرائيل.

وأورد التلفزيون الحكومي الإيراني، أن "الصاروخ يعمل بالوقود الصلب ويبلغ مداه 1450 كيلومترا، ويطلق على الصاروخ اسم ’خيبرشكن’ في إشارة إلى حصن يهودي اجتاحه المحاربون المسلمون في الأيام الأولى للإسلام".

وأضاف أن "الصاروخ يتمتع بدقة عالية، ويتم تصنيعه محليا بالكامل، ويمكنه التغلب على أنظمة الدرع الصاروخي"؛ علمًا أن أقرب نقطة لإسرائيل من إيران تبعد نحو ألف كيلومتر.

ويأتي التقرير مع استمرار المفاوضات في فيينا لإحياء اتفاق طهران النووي المبرم مع القوى العالمية.

وتصر إيران، التي لطالما قالت إنها لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، على أن برنامجها الصاروخي ما هو إلا رادع.

وتمتلك إيران صواريخ يمكنها التحليق لمسافة تصل إلى 2000 كيلومتر.

واختبرت إيران مطلع كانون الثاني/يناير الماضي محركا لصاروخ يعمل بالوقود الصلب مصمما لإطلاق الأقمار الاصطناعية. حيث عادة ما تستخدم الصواريخ حاملة الأقمار الاصطناعية الوقود السائل، لكن يمكن تكييف صواريخ الوقود الصلب مع قاذفات متحركة يمكن قيادتها في أي مكان على طريق رئيسي أو نظام سكة حديد.

وترتبط صواريخ الوقود الصلب الخالص في الغالب بأنظمة الصواريخ الباليستية.