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إردوغان يتعافى من كورونا

تاريخ النشر: 10/02/2022 - 19:11

إردوغان يتعافى من كورونا
إردوغان (أ ب)
عرب ٤٨/الأناضول
تحرير: أحمد دراوشة

تعافى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، من فيروس كورونا، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" عن طبيبه، سركان طوبال أوغلو، اليوم، الخميس.

وذكر طوبال أوغلو أنّ نتائج مسحات كورونا التي أُجريت خلال اليومين الأخيرين ظهرت "سلبية"، وأنّ الأعراض انتهت تمامًا خلال الأيام الثلاث الأخيرة.

وعلى الصعيد ذاته، بيّن أن الطبيب أن أعراضًا خفيفة جدًّا، لا زالت ظاهرة على السيدة الأولى، أمينة أردوغان، التي أصيبت مع زوجها قبل أيام.

وأردف "أعتقد أن الرئيس إردوغان سيعود لمزاولة عمله الروتيني اعتبارًا من يوم غد الجمعة".

ولفت إلى أن تلقي أردوغان تطعيم لقاح مضاد لكورونا ساهم بشكل كبير في تخطيه فترة إصابته بشكل مريح ودون مشاكل.

وتابع "نعتقد أن اللقاح فعّال للغاية بالتأكيد، منذ بداية الوباء كان موقف رئيسنا من التطعيم واضحًا جدًا، حيث كان من أوائل الذين تلقوا اللقاح في البلاد، كما تلقى الجرعة التذكيرية أيضًا".

وأشار الطبيب التركي إلى أن إردوغان لم يتلق برنامجًا غذائيًا خاصًا خلال فترة إصابته بكورونا، بل طلب منه أن يكثر من تناول السوائل فقط.

والسبت، قال إردوغان إنه أجرى وعقيلته اختبارات الكشف عن كورونا، بعد شعوره بأعراض خفيفة، وظهرت النتيجة "إيجابية" وإنه مصاب بمتحور أوميكرون.

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#إردوغان
#تركيا
#فيروس كورونا
#أوميكرون

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