البيرو: 20 قتيلا جراء سقوط حافلة

لقي 20 شخصا على الأقل مصارعهم، بينهم طفلة في الرابعة من العمر، وجرح 30 آخرون في حادث سقوط حافلة في منحدر بشمال البيرو، حسبما أعلنت السلطات، الخميس.

وسقطت الحافلة من علو 100 متر في منطقة ليبرتاد النائية بعد ظهر الأربعاء، وفق الحكومة المحلية.

ومضت ساعات قبل ورود الأنباء، نظرا لبعد المنطقة.

وكانت الحافلة في طريقها من تايابمبا إلى تروخيو، في رحلة تبلغ مسافتها 340 كلم وتستغرق 14 ساعة بسبب رداءة الطرق.

وكثيرًا ما تقع حوادث مرور في البيرو لسوء حالة الطرق والسرعة والافتقار للافتات المرورية، عدا عن عدم صرامة السلطات في تطبيق القوانين.

ففي تشرين الثاني/نوفمبر، لقي 10 أشخاص حتفهم عندما خرجت حافلة صغيرة عن الطريق في أحد الأدغال شمال البيرو.