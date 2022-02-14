السلطات السودانية تمنع وصول المتظاهرين إلى الخرطوم

أعلنت السلطات السودانية، أنها لن تسمح للمظاهرات المرتقبة في وقت لاحق الإثنين، بالاقتراب من وسط العاصمة الخرطوم.

جاء ذلك في بيان للجنة أمن ولاية الخرطوم، نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وقالت اللجنة: "منطقة وسط الخرطوم من السكة الحديد جنوبا حتى القيادة العامة شرقا وحتى شارع النيل شمالا غير مسموح بالتجمعات فيها".

وأضافت: "تهيب اللجنة بالمواطنين الكرام بأن يكون تجمع المواكب بالميادين العامة بالمحليات بالتنسيق مع لجان أمنها والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية".

كما أفادت اللجنة، بأن "حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية".

وأعلنت أن "حركة السير ستكون اليوم الإثنين كالمعتاد، والكباري مفتوحة (الجسور الرابطة بين مدن العاصمة)، ولن يتم قطع الاتصالات".

ويرتقب أن تشهد الخرطوم الإثنين، مظاهرات "مليونية" ستتجه نحو مقر البرلمان، للمطالبة "بعودة الحكم المدني الكامل"، دعت إليها "تنسيقيات لجان مقاومة".

وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات بالأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 نيسان/ أبريل 2019.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان أزمة سياسية واحتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، مقابل نفي الجيش.