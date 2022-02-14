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باريس: الشرطة تقتل شخصا حمل سكينا

تاريخ النشر: 14/02/2022 - 11:08

باريس: الشرطة تقتل شخصا حمل سكينا
(أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: طارق طه

أطلق شرطيان النار، الإثنين، على رجل هددهما بسكين في محطة قطارات في باريس، ما ادى إلى مقتله، وفق ما ذكر مصدر في الشرطة.

وأوضح المصدر أن الرجل كان يحمل سكينا طولها "30 سم" كتب عليها "ACAB" وهو اختزال لعبارة "كل الشرطيين أوغاد"، ورد الشرطيان بإطلاق النار من أجل " درء أي خطر" في هذه المحطة المزدحمة التي تخدم شمال فرنسا والدول المجاورة، مثل بريطانيا وبلجيكا وألمانيا.

وأكّد الحادثة، وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، التي جرت في محطة "جار دو نور" بالعاصمة باريس، وأصيب ضابطان بجروح طفيفة.

وقال دارمانين إن الحدث لا علاقة له بالإرهاب وإن الشخص الذي كان يحمل سكينًا فهو "متسكع معروف" لشرطة باريس.

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#فرنسا
#باريس
#إطلاق نار
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