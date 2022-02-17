إسبانيا تحت صدمة أسوأ مأساة صيد في 40 عاما

أعلنت كندا، الأربعاء، إنهاء عملية البحث عن ناجين من حادث غرق سفينة صيد إسبانية قبالة السواحل الشرقية للبلاد، حيث تم انتشال ثلاثة أشخاص أحياء فقط من طاقم السفينة المكون من 24 شخصا.

ووصف وزير الزراعة والصيد الإسباني، لويس بلاناس، الحادثة، بأنها "أكبر مأساة تصيب قطاع الصيد في السنوات الـ38 الماضية"، في إشارة إلى غرق مركب الصيد "إيسلامار-3" قبالة جزر الكناري في تموز/ يوليو 1984 الذي أودى بحياة 26 شخصا.

وكان رجال الإنقاذ يبحثون عن 12 ناجيا محتملا بعد أن تأكد مصرع تسعة أشخاص، وانتشال ثلاثة آخرين من المحيط الأطلسي وسط أحوال جوية سيئة.

("أ ب")

وصرح بريان أوينز من مركز تنسيق الإنقاذ المشترك في هاليفاكس بكندا لوكالة "فرانس برس" أنه "تم تعليق البحث عن الصيادين الـ12 المفقودين الذين كانوا على متن السفينة فيّا دي بيتانكسو".

وقال إنه تم إنهاء المهمة بعد بحث "منهك" استمر أكثر من 36 ساعة وغطى 900 ميلا بحريا (3,080 كيلومترا مربعا بحريا).

وقال ألبرتو نونيز فيخو، كبير مسؤولي منطقة غاليسيا مقر سفينة الصيد "مرة أخرى تلقّى أهالي البحر ضربة قاصمة"، معلنا الحداد ثلاثة أيام تكريما للضحايا.

وأضاف: "غاليسيا أسرة كبيرة وعندما تتعرض أي أسرة لحدث مأسوي، فإنها تتحد في الحزن طلبا للعزاء".

("أ ب")

وفي مدريد وقف النواب دقيقة صمت في البرلمان من أجل الضحايا والمفقودين عقب غرق سفينة الصيد على بُعد 250 ميل بحري (463 كلم) شرق نيوفاوندلاند، في كارثة لم ينج منها سوى ثلاثة أشخاص فقط.

وكان الطاقم مؤلّفا من 24 شخصا، هم 16 إسبانيا وخمسة بيروفيين وثلاثة غانيين.

وقال بلاناس: "هذه المهنة ليست صعبة جدا فحسب، بل أيضا بغاية الخطورة".

وأوضح أنّ ثماني سفن، من بينها مراكب صيد إسبانية وبرتغالية، انضمت إلى جهود البحث عن ناجين من غرق السفينة "فيّا دي بيتانكسو" البالغ طولها 50 مترا، بعد أن وجهت نداء استغاثة عند الساعة 04:24 الثلاثاء.

وبحلول صباح الأربعاء تضاءلت الآمال بالعثور على ناجين من بين المفقودين الـ11.

وقال اللفتنانت في الجيش الكندي، نيكولا بلورد فلوري في رسالة إلكترونية: "من غير المرجح العثور على مزيد من الناجين".

وقال فيخو: "نتحدث عن عملية إنقاذ... في أحوال بحر بغاية الصعوبة، مع درجات حرارة مياه لا تسمح لمن يقع فيها بالصمود لفترة طويلة".

وكتب جهاز الإنقاذ البحري الإسباني أنّ عناصر فرق الإنقاذ خاضوا معركة مع "أمواج عاتية بارتفاع 6 إلى 7 أمتار" كانت "تعقّد عملية البحث وتصعّب الرؤية".

ولم تتّضح بعد أسباب غرق المركب.

("أ ب")

ومن بين الناجين قبطان السفينة خوان بادين كوستا وابن شقيقه إدواردو ريال بادين الذي عبّرت والدته عن الارتياح في تصريحات للتلفزيون الإسباني العام.

وقالت غلوريا بادين كوستا "أشعر بالارتياح لأنه على قيد الحياة، أشكر الله، لكني حزينة لأن ليس بالإمكان قول الشيء نفسه لكثير من زملائه".

ولم تنشر حتى الآن معلومات عن الضحايا أو المفقودين.

وقال رئيس تعاونية أصحاب السفن في مدينة فيغو بشمال غرب إسبانيا، خافيير توزا، لمحطة "أنتينا-3" التلفزيونية: "رغم أننا قد لا نتمكن من العثور على ناجين، من المهمّ جدا للعائلات أن تتسلّم الجثث".

وفي غاليسيا كانت عائلات أفراد الطاقم تتسقّط بفارغ الصبر الأنباء عن أبنائها.

وقال كارلوس أوردونيز الذي كان ابنه شقيقه وليام أريفالو من بين أفراد الطاقم لصحيفة لافوز دي غاليسيا، "نريد أن نعرف ما إذا كان ميتا أو على قيد الحياة".

وأضاف "ندرك ما يحدث لدى الوقوع في مياه كتلك المحيطة بنيوفاوندلاند. النجاة مسألة دقائق".

وعثر مركب صيد إسباني على الناجين على متن زورق نجاة بعد خمس ساعات على إرسال فيا دي بيتانكسو نداء استغاثة.

وكانوا يعانون من انخفاض في حرارة الجسم وأنقذتهم مروحية كندية.

وقال فيخو رئيس منطقة غاليسيا "لا أحد جاهز عاطفيا لتلقّي مثل هذه الأنباء الصادمة"، واعدا "بتكريم الذين فقدوا حياتهم في البحر".