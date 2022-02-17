تعزيزات عسكرية روسية إضافية على الحدود الأوكرانية

اتهمت الإدارة الأميركية روسيا بالاستمرار في تعزيز وجودها العسكري على الحدود الأوكرانية، في وقت اتهم متمردون أوكرانيون قوات حكومية بشن هجمات بقذائف هاون، حيث نفت السلطات الأوكرانية قصف مواقع الانفصاليين في شرق البلاد.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن "روسيا عززت وجودها على الحدود مع أوكرانيا بما لا يقل عن سبعة آلاف عسكري وصل بعضهم، أمس الأربعاء"، واصفا إعلان موسكو سحب قسم من قواتها بأنه "كاذب".

وأكد المسؤول الأميركي أن "بإمكان روسيا في أي لحظة اختلاق ذريعة لغزو أوكرانيا"، مضيفا "تقول روسيا إنها تريد إيجاد حل دبلوماسي لكن أفعالها تشير إلى عكس ذلك".

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أكد في وقت سابق، إن "الانسحاب الروسي سيكون أمرا إيجابيا"، لكنه تدارك إننا "لم نتحقق حتى الآن من تنفيذ ذلك".

من جهة أخرى، أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، ستلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن السبت.

وأضاف "ستكون فرصة حقيقية للتأكيد على التزامنا بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وبشأن التطورات الميدانية، أفادت "وكالة الإعلام الروسية"، بإن متمردين مدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا اتهموا قوات حكومة كييف صباح اليوم الخميس، باستخدام قذائف هاون لمهاجمة مناطق تحت سيطرتهم، وهو ما ينتهك اتفاقيات تهدف إلى إنهاء الصراع.

ونقل تقرير الوكالة عن ممثلين لجمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، القول إن قوات أوكرانية استخدمت قذائف هاون وقاذفات قنابل يدوية ومدفع رشاش اليوم.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن ممثلين لمنطقة لوهانسك، في مجموعة مراقبة وقف إطلاق النار الأوكرانية الروسية، القول "القوات المسلحة الأوكرانية انتهكت بصورة فجة نظام وقف إطلاق النار، مستخدمة أسلحة ثقيلة تنص اتفاقيات مينسك على ضرورة سحبها".

وتحشد روسيا أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وتطالب حلف شمال الأطلسي بعدم قبول كييف عضوا به.

ويهدد الغرب موسكو بعقوبات جديدة إذا هاجمت أوكرانيا، فيما تنفي روسيا التخطيط لأي هجوم. وشهدت السنوات الأخيرة عمليات إطلاق نار متقطعة من كلا الطرفين في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون. لكن أي تصعيد للصراع المستمر منذ سنوات مع انفصاليي دونباس يمكن أن يذكي نيران التوتر بين روسيا والغرب.