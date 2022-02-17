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مصرع تسعة أشخاص جرّاء تسرّب للغاز جنوب طهران

تاريخ النشر: 17/02/2022 - 13:52

مصرع تسعة أشخاص جرّاء تسرّب للغاز جنوب طهران
النيران تشتعل بمصانع في منطقة "شكوهية" (توضيحية من الأرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي تسعة أشخاص، بينهم ست نساء، مصارعهم، جراء انفجار ناتج عن تسرب للغاز في مبنى جنوب طهران، وفق ما أفاد مسؤول في الهلال الأحمر الإيراني، اليوم الخميس.

وقال مدير الجمعية شاهين فتحي في تصريحات أوردها التلفزيون الرسمي، إن "انفجارا وقع مساء الأربعاء في مبنى سكني في مدينة رباط كريم (...) أدى الى وفاة تسعة أشخاص وإصابة تسعة".

وأشار التلفزيون إلى أن ستة من القتلى هم من النساء.

وأوضح فتحي أن المبنى "انهار بسبب تسرب الغاز وانفجار سخان المياه"، مشيرا إلى أن عمليات إنقاذ الناجين وانتشال الجثث امتدت لنحو 11 ساعة بين ليل أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس.

وتقع مدينة رباط كريم إلى الجنوب من العاصمة الإيرانية، ويقطنها أكثر من مئة ألف نسمة.

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#إيران
#مصرع أشخاص
#انفجار
#تسرب غاز

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