تركيا: توقيف 13 مشتبها بالانتماء لـ"داعش"

أوقفت السلطات التركية 13 مشتبها بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الجمعة.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إنه تم توقيف المشتبهين في ولاية إسطنبول، وتبين أنهم يحملون جنسيات أجنبية.

وذكرت أن "القوات الأمنية تمكنت من توقيف المشتبهين في عملية أمنية متزامنة شملت 15 عنوانا".

وأصدرت النيابة العامة التركية أمر توقيف بحق المشتبهين الـ13.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، اعتقلت السلطات التركية في ولايتي أضنة ومرسين جنوبي البلاد، 6 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابيّ، قالت إنهم كانوا يستعدون لتنفيذ عملية إرهابية ليلة رأس السنة.