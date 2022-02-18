  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

تركيا: توقيف 13 مشتبها بالانتماء لـ"داعش"

تاريخ النشر: 18/02/2022 - 10:24

تركيا: توقيف 13 مشتبها بالانتماء لـ"داعش"
إلقاء القبض على أشخاص اتُّهِموا بصلتهم بـ"داعش" (الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أوقفت السلطات التركية 13 مشتبها بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الجمعة.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إنه تم توقيف المشتبهين في ولاية إسطنبول، وتبين أنهم يحملون جنسيات أجنبية.

وذكرت أن "القوات الأمنية تمكنت من توقيف المشتبهين في عملية أمنية متزامنة شملت 15 عنوانا".

وأصدرت النيابة العامة التركية أمر توقيف بحق المشتبهين الـ13.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، اعتقلت السلطات التركية في ولايتي أضنة ومرسين جنوبي البلاد، 6 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابيّ، قالت إنهم كانوا يستعدون لتنفيذ عملية إرهابية ليلة رأس السنة.

بودكاست عرب 48

#تركيا
#داعش

حوارات

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أوكرانيا والانفصاليون الموالون لروسيا يتبادلون الاتهامات بقصف جديد
أوكرانيا والانفصاليون الموالون لروسيا يتبادلون الاتهامات بقصف جديد

2022-02-18

حصيلة قتلى الفيضانات في البرازيل تتجاوز المئة
حصيلة قتلى الفيضانات في البرازيل تتجاوز المئة

2022-02-18

العراق: مقتل قيادي من "داعش" وأحد مساعديه في الأنبار
العراق: مقتل قيادي من "داعش" وأحد مساعديه في الأنبار

2022-02-18

الأكثر قراءة

إسرائيل تطلب مساعدة روسية: احتمالات غزو أوكرانيا جدية للغاية

إسرائيل تطلب مساعدة روسية: احتمالات غزو أوكرانيا جدية للغاية

2022-02-17
توتّر متصاعد: قصف متبادَل بين الجيش الأوكرانيّ وانفصاليين موالين لروسيا

توتّر متصاعد: قصف متبادَل بين الجيش الأوكرانيّ وانفصاليين موالين لروسيا

2022-02-17

"سانا": قصف إسرائيليّ جنوب دمشق

2022-02-17
إعادة فتح حاجز الجلمة أمام الطلبة والمواطنين

إعادة فتح حاجز الجلمة أمام الطلبة والمواطنين

2022-02-17
الجيش الإسرائيلي يسقط مسيّرتين من غزة ولبنان

الجيش الإسرائيلي يسقط مسيّرتين من غزة ولبنان

2022-02-17