  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

وفاة الطفل الأفغانيّ حيدر بعد 3 أيام من سقوطه في بئر

تاريخ النشر: 18/02/2022 - 16:00

وفاة الطفل الأفغانيّ حيدر بعد 3 أيام من سقوطه في بئر
من المكان الذي علق فيه الطفل ("الأناضول")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

توفي الطفل الأفغاني حيدر، بعد 3 أيام من سقوطه في بئر بولاية زابل، جنوبي أفغانستان، بحسب ما أعلنت حركة "طالبان"، اليوم الجمعة.

وقال مستشار وزير الداخلية، أنس حقاني في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "ببالغ الحزن (نعلن) رحيل الطفل حيدر عنا إلى الأبد"، بحسب ما نقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية.

وأعرب المسؤول الأفغاني عن تعازيه لأهالي الطفل وأقاربه.

وتمكنت فرق الإنقاذ، اليوم، من الوصول إلى الطفل حيدر، لكنهم وجدوه قد فارق الحياة، بحسب القناة.

والثلاثاء، سقط الطفل الأفغاني حيدر (5 سنوات)، في بئر بعمق 25 مترا بقرية شوكاك بولاية زابل، على بعد 400 كيلومتر جنوب غربي العاصمة كابل.

ومنذ ذلك الحين، عملت فرق البحث والإنقاذ بشكل متواصل على الوصول إلى الطفل، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا ولقطات مصورة لعملية الإنقاذ.

ولاقت الحادثة تفاعلا من رواد مواقع التواصل، إذ وجدوا فيها تشابها مع حادثة وفاة الطفل المغربي ريان، الذي تم إخراجه، قبل أسبوعين، من بئر بعمق 32 مترا سقط فيه واستقر في قعره لأكثر من 100 ساعة شمالي المغرب، في حادثة أثارت مشاعر العالم

بودكاست عرب 48

#الطفل الأفغاني حيدر
#أفغانستان
#مصرع طفل
#بئر
#سقوط في بئر
#وفاة الطفل حيدر

حوارات

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

البطالة تلاحق اللاجئين في اليونان
البطالة تلاحق اللاجئين في اليونان

2022-02-18

كشْف "أسرار" استخباراتيّة بشأن اجتياح روسيّ محتَمل لأوكرانيا: إستراتيجيّة أميركيّة جديدة؟
كشْف "أسرار" استخباراتيّة بشأن اجتياح روسيّ محتَمل لأوكرانيا: إستراتيجيّة أميركيّة جديدة؟

2022-02-18

واشنطن: لم نرَ انسحاب قوات روسية... محادثات مرتقبة بين بايدن وقادة غربيين
واشنطن: لم نرَ انسحاب قوات روسية... محادثات مرتقبة بين بايدن وقادة غربيين

2022-02-18

الأكثر قراءة

إسرائيل تطلب مساعدة روسية: احتمالات غزو أوكرانيا جدية للغاية

إسرائيل تطلب مساعدة روسية: احتمالات غزو أوكرانيا جدية للغاية

2022-02-17
توتّر متصاعد: قصف متبادَل بين الجيش الأوكرانيّ وانفصاليين موالين لروسيا

توتّر متصاعد: قصف متبادَل بين الجيش الأوكرانيّ وانفصاليين موالين لروسيا

2022-02-17

"سانا": قصف إسرائيليّ جنوب دمشق

2022-02-17
إعادة فتح حاجز الجلمة أمام الطلبة والمواطنين

إعادة فتح حاجز الجلمة أمام الطلبة والمواطنين

2022-02-17
الجيش الإسرائيلي يسقط مسيّرتين من غزة ولبنان

الجيش الإسرائيلي يسقط مسيّرتين من غزة ولبنان

2022-02-17