وفاة الطفل الأفغانيّ حيدر بعد 3 أيام من سقوطه في بئر

توفي الطفل الأفغاني حيدر، بعد 3 أيام من سقوطه في بئر بولاية زابل، جنوبي أفغانستان، بحسب ما أعلنت حركة "طالبان"، اليوم الجمعة.

وقال مستشار وزير الداخلية، أنس حقاني في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "ببالغ الحزن (نعلن) رحيل الطفل حيدر عنا إلى الأبد"، بحسب ما نقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية.

وأعرب المسؤول الأفغاني عن تعازيه لأهالي الطفل وأقاربه.

وتمكنت فرق الإنقاذ، اليوم، من الوصول إلى الطفل حيدر، لكنهم وجدوه قد فارق الحياة، بحسب القناة.

والثلاثاء، سقط الطفل الأفغاني حيدر (5 سنوات)، في بئر بعمق 25 مترا بقرية شوكاك بولاية زابل، على بعد 400 كيلومتر جنوب غربي العاصمة كابل.

ومنذ ذلك الحين، عملت فرق البحث والإنقاذ بشكل متواصل على الوصول إلى الطفل، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا ولقطات مصورة لعملية الإنقاذ.

ولاقت الحادثة تفاعلا من رواد مواقع التواصل، إذ وجدوا فيها تشابها مع حادثة وفاة الطفل المغربي ريان، الذي تم إخراجه، قبل أسبوعين، من بئر بعمق 32 مترا سقط فيه واستقر في قعره لأكثر من 100 ساعة شمالي المغرب، في حادثة أثارت مشاعر العالم