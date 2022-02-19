موسكو ترفض تحميلها مسؤولة هجمات سيبرانية استهدفت أوكرانيا

رفضت روسيا، اليوم السبت، المزاعم الأميركية حول مسؤولية موسكو عن هجمات إلكترونية استهدفت مصارف ومواقع حكومية أوكرانية، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.

وجاء في بيان صدر عن السفارة الروسية في الولايات المتحدة: "نرفض رفضا قاطعا هذه التصريحات التي لا اساس لها من الادارة ونشير إلى أن روسيا ليس لها علاقة بالأحداث المذكورة ومن حيث المبدأ لم تقم ولا تقوم باي عمليات" خبيثة "في الفضاء الالكتروني".

وقالت مساعدة مستشار الأمن القومي الأميركي، آن نويبرغر، أمس الجمعة، إن المخابرات العسكرية الروسية كانت وراء الموجة الأخيرة من هجمات أدت لفترة وجيزة إلى تعطيل المواقع الإلكترونية المصرفية والحكومية الأوكرانية.

مساعدة مستشار الأمن القومي الأميركي، آن نويبرغر (أ ب)

كما اتّهمت بريطانيا، الاستخبارات الروسية بالوقوف خلف الهجمات السيبرانية التي استهدفت القطاع المالي الأوكراني، هذا الأسبوع، بينما نفت موسكو علاقتها بها.

وقالت الخارجية البريطانية، في بيان، إنّ "الحكومة البريطانية تعتبر أنّ الاستخبارات العسكرية الروسية ضالعة في الهجمات" المعلوماتية التي استهدفت "هذا الأسبوع قطاع المال في أوكرانيا". وأضافت "هذا السلوك التخريبي غير مقبول، ويجب على روسيا الكفّ عن هذه الأنشطة واحترام سيادة أوكرانيا".

وبينما اكتفت لندن بتحميل موسكو مسؤولية الهجمات على القطاع المالي الأوكراني، وسّعت واشنطن نطاق اتهامها وحمّلت روسيا مسؤولية هجمات سيبرانية استهدفت هذا الأسبوع مواقع إلكترونية للحكومة الأوكرانية.

وشدّد البيان البريطاني على أنّ قرار لندن "تحميل المسؤولية علنًا" إلى موسكو عن هذه الهجمات "يؤكّد حقيقة أنّ المملكة المتّحدة وحلفاءها لن يتسامحوا مع أيّ نشاط إلكتروني ضارّ".

وبحسب البيان فإنّ مركز الأمن السيبراني الوطني البريطاني يعتقد أنّ الاستخبارات العسكرية الروسية تقف "بشكل شبه مؤكّد" خلف هجوم معلوماتي استهدف أوكرانيا يومي الثلاثاء والأربعاء.

وانضمت باريس إلى واشنطن ولندن بإعلانها أنه "ليس لديها شك" في أن هجمات إلكترونية استهدفت أوكرانيا هذا الأسبوع "مصدرها روسيا".