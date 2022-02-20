رئيس المجلس الأوروبي: لا يمكننا الاستمرار في "تقديم غصن زيتون" لروسيا

عرب ٤٨/ أ ف ب

صرّح رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم الأحد، أن الحلفاء الغربيين لا يمكنهم الاستمرار في "تقديم غصن زيتون" لروسيا بينما تستمر موسكو في تصعيد التوتر على طول الحدود الأوكرانية.

وأضاف ميشال "يبقى السؤال الكبير: هل يريد الكرملين الحوار؟ لا يمكننا أن نقدم غصن زيتون إلى الأبد فيما تقوم روسيا بتجارب صاروخية وتواصل حشد القوات" على حدود أوكرانيا.

وأشار إلى أن تصريحات الكرملين "أعطت قبل أيام قليلة بصيص أمل، لكن أفعاله تظهر حشدا عسكريا مستمرا مع حوادث خطيرة في دونباس" في شرق أوكرانيا حيث تضاعفت المواجهات المسلحة في الأيام الأخيرة.

وجدد تصميم الغرب على الرد على أي عدوان على الأراضي الأوكرانية بحزمة عقوبات على روسيا.

وتابع شارل ميشال أن روسيا "كانت تأمل في زرع الانقسام وإضعاف تحالفنا وتقسيمنا، لكنها في الواقع فعلت العكس تماما" مؤكدا أن وحدة الأميركيين والأوروبيين "تعززت".

ويجتمع قادة دوليون ودبلوماسيون حتى الأحد في إطار مؤتمر ميونيخ للأمن لمناقشة قضايا الدفاع.

وقالت بيلاروس إن "القوات الروسية ستبقى للمزيد من التدريبات العسكرية وسط الأزمة مع أوكرانيا".

ويتزامن هذا المؤتمر السنوي مع ذروة التوترات بين موسكو والغرب الذي يتهم روسيا بالتحضير لغزو أوكرانيا بعد حشد قوات على حدودها منذ أسابيع.

وأكد البيت الأبيض أن روسيا قد تشن هجوما على أوكرانيا "في أي وقت" فيما قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه "مقتنع" بأن فلاديمير بوتين اتخذ قرارا بغزو هذا البلد.