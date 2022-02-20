  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

رئيس المجلس الأوروبي: لا يمكننا الاستمرار في "تقديم غصن زيتون" لروسيا

تاريخ النشر: 20/02/2022 - 12:16

رئيس المجلس الأوروبي: لا يمكننا الاستمرار في "تقديم غصن زيتون" لروسيا
الطيران الروسي في مناورة عسكرية (أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

صرّح رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم الأحد، أن الحلفاء الغربيين لا يمكنهم الاستمرار في "تقديم غصن زيتون" لروسيا بينما تستمر موسكو في تصعيد التوتر على طول الحدود الأوكرانية.

وأضاف ميشال "يبقى السؤال الكبير: هل يريد الكرملين الحوار؟ لا يمكننا أن نقدم غصن زيتون إلى الأبد فيما تقوم روسيا بتجارب صاروخية وتواصل حشد القوات" على حدود أوكرانيا.

وأشار إلى أن تصريحات الكرملين "أعطت قبل أيام قليلة بصيص أمل، لكن أفعاله تظهر حشدا عسكريا مستمرا مع حوادث خطيرة في دونباس" في شرق أوكرانيا حيث تضاعفت المواجهات المسلحة في الأيام الأخيرة.

وجدد تصميم الغرب على الرد على أي عدوان على الأراضي الأوكرانية بحزمة عقوبات على روسيا.

وتابع شارل ميشال أن روسيا "كانت تأمل في زرع الانقسام وإضعاف تحالفنا وتقسيمنا، لكنها في الواقع فعلت العكس تماما" مؤكدا أن وحدة الأميركيين والأوروبيين "تعززت".

ويجتمع قادة دوليون ودبلوماسيون حتى الأحد في إطار مؤتمر ميونيخ للأمن لمناقشة قضايا الدفاع.

وقالت بيلاروس إن "القوات الروسية ستبقى للمزيد من التدريبات العسكرية وسط الأزمة مع أوكرانيا".

ويتزامن هذا المؤتمر السنوي مع ذروة التوترات بين موسكو والغرب الذي يتهم روسيا بالتحضير لغزو أوكرانيا بعد حشد قوات على حدودها منذ أسابيع.

وأكد البيت الأبيض أن روسيا قد تشن هجوما على أوكرانيا "في أي وقت" فيما قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه "مقتنع" بأن فلاديمير بوتين اتخذ قرارا بغزو هذا البلد.

بودكاست عرب 48

#روسيا
#أوكرانيا
#الأزمة الأوكرانية
#توتر
#الحرب العالمية الثالثة
#الحرب مباشر

حوارات

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تصعيد كبير بين أوكرانيا والانفصاليين: انفجار مئات القذائف المدفعية
تصعيد كبير بين أوكرانيا والانفصاليين: انفجار مئات القذائف المدفعية

2022-02-20

الإمارات تدعو حلفاءها لبناء "درع" يحمي من خطر الطائرات المسيّرة
الإمارات تدعو حلفاءها لبناء "درع" يحمي من خطر الطائرات المسيّرة

2022-02-20

إثيوبيا تطلق رسميًا عملية إنتاج الطاقة من سد النهضة
إثيوبيا تطلق رسميًا عملية إنتاج الطاقة من سد النهضة

2022-02-20

الأكثر قراءة

بايدن: بوتين أخذ قراره بغزو أوكرانيا

بايدن: بوتين أخذ قراره بغزو أوكرانيا "خلال أيام"

2022-02-19
حالة الطقس: ماطر وبارد

حالة الطقس: ماطر وبارد

2022-02-19
أمين عام

أمين عام "الناتو": كلّ المؤشرات تدلّ على أنّ روسيا تعتزم شنّ هجوم كامل

2022-02-19
روسيا وأوكرانيا: أن تعلق الدول في أساطيرها القروسطية

روسيا وأوكرانيا: أن تعلق الدول في أساطيرها القروسطية

2022-02-19
المزرعة: اعتقال شخصين بشبهة ضلوعهما في قتل حسين عوض

المزرعة: اعتقال شخصين بشبهة ضلوعهما في قتل حسين عوض

2022-02-19