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إيران: تحطم طائرة عسكرية ومقتل 3 أشخاص

تاريخ النشر: 21/02/2022 - 09:12

إيران: تحطم طائرة عسكرية ومقتل 3 أشخاص
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: طارق طه

قتل 3 أشخاص، الإثنين، إثر تحطم طائرة عسكرية قرب ساحة رياضية ومدرسة في مدينة تبريز، شمال غربي إيران.

وأعلن التلفزيون الإيراني مقتل قائد الطائرة العسكرية ومعاونه وأحد المدنيين الذي كان جالسا داخل سيارته أثناء سقوط الطائرة وتحطمها.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وكالة "مهر" الإيرانية إن مقاتلة عسكرية يعتقد أنها من طراز (إف 5) تحطمت فوق صالة "علي بور" للألعاب الرياضية في منطقة موناجيم بوليفار.

ونقل التلفزيون عن مدير الهلال الأحمر في تبريز قوله إن الطائرة المقاتلة تحطمت عند سور مدرسة كانت مغلقة لدى وقوع الحادث، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد الطاقم وشخص ثالث في المكان.

وأعلنت السلطات الإيرانية فتح تحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه.

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#إيران
#تحطم طائرة عسكرية
#3 قتلى

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