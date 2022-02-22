بعد إعلان بوتين: عقوبات غربية مرتقبة على روسيا

تتجه الولايات المتحدة ودول غربية وأوروبية لفرض حزمة عقوبات على موسكو، ستعلن عنها واشنطن، اليوم الثلاثاء، بعدما كانت حذرة في ردها الأول على الأمر الذي أصدره الروسي فلاديمير بوتين، بنشر قوات روسية في المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إن "الغزو الروسي لأوكرانيا بدأ بالفعل، ولذا ستفرض بريطانيا عقوبات على روسيا".

وصرح متحدث باسم البيت الأبيض لوكالة فرانس برس "نخطط لإعلان عقوبات جديدة ضد روسيا ردا على قرارات موسكو واجراءاتها. ونحن ننسق مع حلفائنا وشركائنا بشأن هذا الإعلان".

وجاء ذلك بعدما كان الرئيس الأميركي جو بايدن، فرض عقوبات محدودة على المنطقتين الانفصاليتين في دونباس في شرق أوكرانيا، اللتين كان قد اعترف باستقلالهما بوتين، مساء الإثنين.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن وقع أمرا تنفيذيا يحظر التجارة والاستثمار بين الأميركيين والمنطقتين الانفصاليتين بشرق أوكرانيا اللتين اعترفت روسيا باستقلالهما.

ويحظر الأمر التنفيذي "الاستثمارات الجديدة" لأي أميركي أينما كان، و"استيراد أي سلع أو خدمات أو تكنولوجيا من المنطقتين المعنيتين، إلى الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر".

بدوره، سيفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كيانات وأفراد روس "تتناسب" مع إعلان الرئيس فلاديمير بوتين اعترافه باستقلال الانفصاليين في شرق أوكرانيا، كما أعلن الإليزيه.

وأضافت الرئاسة الفرنسية "القائمة قيد الإعداد، وسنستهدف عدداً من الأعمال الموجودة في منطقة دونباس، والمتعلقة مباشرة بالمصالح الروسية، وسنعمل على تحديثها وفق التطورات"، مشيرة إلى أن مراجعة هذه العقوبات في بروكسل ستبدأ اليوم الثلاثاء.

كذلك قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على فرض حزمة "محدودة" من العقوبات على روسيا.

وقال روته، في مقابلة مع التلفزيون الهولندي "اتفقنا على فرض حزمة محدودة من العقوبات تستهدف المسؤولين عن هذا القرار"، مضيفاً أنه من المتوقع أن يصدر قرار بتفاصيل هذه العقوبات اليوم الثلاثاء.

وسيعقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، اجتماع أزمة حول الأوضاع في أوكرانيا، لاتخاذ قرار بشأن فرض "حزمة كبيرة من العقوبات" على موسكو، وفق رئاسة الحكومة البريطانية.

وأوضح متحدث باسم جونسون، أن الأخير "سيرأس اجتماع لبحث آخر التطورات في أوكرانيا، ومن أجل تنسيق رد المملكة المتحدة، خصوصاً عبر الاتفاق بشأن حزمة كبيرة من العقوبات ستفرض على الفور".

وخلال محادثات هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، أعرب جونسون عن اعتقاده بأن "الغزو ممكن أن يحصل في الساعات أو الأيام المقبلة"، متحدثاً في هذا الإطار عن "احتمال حقيقي"، وفق بيان منفصل لرئاسة الحكومة البريطانية.

وسلمت لندن أوكرانيا للمرة الأولى أسلحة فتاكة تشمل صواريخ مضادة للدبابات. وبحسب البيان، توافق جونسون وزيلينكسي على ضرورة مواصلة الدول الأوروبية "السعي إلى حل دبلوماسي حتى آخر ثانية ممكنة".

إلى ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام يابانية ترجيحها انضمام اليابان إلى العقوبات التي قد تفرضها الولايات المتحدة على روسيا.