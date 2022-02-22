مقتل جنديين وإصابات في قصف شرق أوكرانيا

قُتل جنديان وأصيب 12 بجروح في قصف شنه انفصاليون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ حسب ما أعلن الجيش الأوكراني اليوم، الثلاثاء.

وأورد الجيش على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه "سجل 84 ظرفا لقذيفة أطلقها الانفصاليون الذين يقول إنهم فتحوا النار على نحو 40 منطقة سكنية بطول الشريط الحدودي مستخدمين المدفعية الثقيلة".

واتهمت أوكرانيا نظيرتها روسيا بإثارة أعمال العنف، قائلة إن "موسكو استخدمتها ذريعة للاعتراف رسميا باستقلال شرق أوكرانيا ونقل قواتها إلى المنطقة، ما من شأنه أن يعجل بوقوع أزمة يخشى الغرب من أن تكون شرارة اندلاع حرب كبرى في المنطقة".

وكان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، قد قال الإثنين، إن شرق أوكرانيا كان على شفا "مغامرة عسكرية أوكرانية" لا يمكن لروسيا أن تسمح بها، وتعهد بأن موسكو لن تسمح بحدوث "حمام دم جديد" في المنطقة.

ودعا السفير فاسيلي نيبينزيا، المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الغرب أيضا إلى "التفكير مليا"، وعدم زيادة الوضع سوءا في أوكرانيا.

وطالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بنشر قوات في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا بعد اعترافه باستقلالهما أمس، الاثنين، مما فاقم من حدة أزمة يخشى الغرب من تطورها إلى حرب كبرى.