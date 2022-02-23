الكرملين: الانفصاليون طلبوا "دعم" روسيا ضدّ كييف

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، مساء الأربعاء، أنّ رئيسي الجمهوريتين المعلنتين في المناطق الانفصالية في حوض دونباس شرق أوكرانيا، طلبا من الرئيس فلاديمير بوتين، "المساعدة" في "صدّ عدوان" الجيش الأوكراني.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، دميتري بيسكوف، في بيان نشرته وكالات الأنباء الروسية، إنّ زعيمي الكيانين الانفصاليين "طلبا من رئيس روسيا المساعدة في صدّ عدوان القوات المسلحة الأوكرانية".

وأفادت الوكالة الروسية أن طلب الانفصاليين جاء "على خلفية الأوضاع التي تشكلت حتى الآن وبهدف منع سقوط ضحايا بين المواطنين المدنيين ووقوع كارثة إنسانية".

وشدد زعيما منطقتي لوغانسك ودونيتسك، بحسب بيسكوف، على أن "مواطني الجمهوريتين مضطرون، على خلفية تصاعد الأوضاع والتهديدات من قبل كييف، إلى مغادرة بيوتهم فيما تستمر عملية إجلائهم إلى روسيا".

وقال المتحدث الروسي، إنه "في ظل العدوان العسكري المتواصل من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، تشهد الجمهوريتان تدميرا للبنية التحتية المدنية والصناعية والمدارس والمستشفيات ورياض الأطفال والأسوأ من ذلك كله - مقتل مدنيين بينهم أطفال".

ويأتي ذلك فيما أعلنت كييف حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وسط تأهب البلاد لهجوم عسكري واسع النطاق محتمل من روسيا. وتدخل حالة الطوارئ حيز التنفيذ منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وتستمر 30 يوما ويمكن أن تمدد لفترة مماثلة.

ويعني الإعلان فرض قيود على حرية حركة المجندين الاحتياطيين، وعلى تداول المعلومات والمواد الإعلامية والسماح بفحص الوثائق الشخصية. كما يمنح السلطات الحق في فرض حظر تجول وحظر التجمعات أو تنظيم إضرابات.