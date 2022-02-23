عقوبات أميركيّة على شبكة "يديرها فيلق القدس" تموّل الحوثيين

فرضت السلطات الأميركية، الأربعاء، عقوبات على شبكة دولية تمول جماعة الحوثي في اليمن، لدعم هجماتها على السعودية والإمارات.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الأربعاء، إن "هذه الشبكة الدولية (لم تذكر تفاصيلها) يديرها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".

وأضافت: "سبق أن حولت الشبكة عشرات ملايين الدولارات لدعم حرب الحوثيين على الحكومة اليمنية، ودعم الهجمات العدوانية المتزايدة للجماعة على الدول المجاورة (السعودية والإمارات)".

وأضاف البيان: "تم اتخاذ إجراءات اليوم (العقوبات) بالتنسيق والتعاون الوثيقين مع الشركاء الخليجيين".

وتابع: " على الرغم من دعوات السلام المستمرة من قبل المجتمع الدولي، يواصل الحوثيون حملتهم المدمرة داخل اليمن مع إطلاقهم مرارًا صواريخ باليستية وطائرات دون طيار أصابت البنية التحتية المدنية في الدول المجاورة ، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين".

وأشار البيان إلى أن" الولايات المتحدة تواصل العمل مع حلفائها الإقليميين بشكل حاسم ضد أولئك الذين يسعون لإطالة أمد هذه الحرب (باليمن) من أجل طموحاتهم الخاصة".

وقال: "يجب على قادة الحوثيين وقف حملتهم العنيفة والتفاوض بحسن نية لإنهاء الصراع ".

ومساء الإثنين، أعلن التحالف العربي في اليمن في بيان، إصابة 16 مدنيا منهم 3 في حالة حرجة بشظايا طائرة مسيرة أُطلقت من مطار صنعاء الدولي نحو مطار الملك عبد الله في جازان جنوب غربي السعودية.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار على مناطق سعودية وإماراتية وأخرى يمنية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات.

وبطلب من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، يدعم التحالف بقيادة الجارة السعودية منذ آذار/ مارس 2015، القوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014

الإمارات تدرج شخصا و5 كيانات بقائمة الإرهاب لـ"دعمهم" الحوثيين

وفي سياق ذي صلة، أعلن مجلس الوزراء الإماراتي، مساء الأربعاء، إدراج 5 كيانات وفردا "مرتبطين بدعم جماعة الحوثي" اليمنية على قائمة الإرهاب المحلية.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية بأن "مجلس الوزراء أصدر قرارا تضمن إدراج فرد و5 كيانات إرهابية ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب".

وأوضحت أن المدرجين 5 شركات صرافة وتجارة وشخص يدعى عبدة أحمد، وهم "مرتبطون بدعم مليشيا الحوثي الإرهابية التي تستخدم هذه التمويلات لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين".