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وزير الاقتصاد الألماني: "قادرون على الاستغناء عن الغاز الروسي"

تاريخ النشر: 23/02/2022 - 11:57

وزير الاقتصاد الألماني: "قادرون على الاستغناء عن الغاز الروسي"
(أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

قال وزير الاقتصاد والمناخ الألماني، روبرت هابيك، اليوم الأربعاء، إن "ألمانيا قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي الذي ما زالت تعتمد عليه بشكل كبير للحصول على طاقتها، على المدى الطويل إذا لزم الأمر".

وأجاب هابيك ردا على سؤال حول هذا الاحتمال في اليوم التالي لإعلان ألمانيا تعليق تشغيل خط أنابيب الغاز الروسي الألماني "نورد ستريم 2" بعد اعتراف موسكو بجمهوريتين انفصاليتين في شرقي أوكرانيا للإذاعة العامة الألمانية "نعم، ذلك ممكن".

وإذا كان على برلين التخلي عن الغاز الروسي تماما يوما ما، سيتسبب ذلك في البداية بـ"فجوة كبيرة" يجب سدها في سوق الطاقة مع ما يترتب على ذلك من "ارتفاع في سعر الغاز".

لكن في النهاية، إن غاز غازبروم يمكن "تعويضه" من موردين ومصادر طاقة أخرى، وفق الوزير.

وكان يفترض أن يزيد خط أنابيب الغاز الذي اكتمل إنشاؤه لكن لم يدخل قيد التشغيل، من اعتماد ألمانيا على موسكو لتزويدها بـ70% من إجمالي شحنات الغاز.

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#نورد ستريم 2
#الأزمة الأوكرانية
#ألمانيا
#روسيا
#أوكرانيا
#مصادر الطاقة
#الغاز

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