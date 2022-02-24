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روسيا: دمّرنا 17 قاعدة عسكرية أوكرانية

تاريخ النشر: 24/02/2022 - 17:27

روسيا: دمّرنا 17 قاعدة عسكرية أوكرانية
مروحية أوكرانية مدمّرة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أعلن الجيش الروسي، اليوم، الخميس، أنه دمّر 74 منشأة عسكرية، بينها 11 مهبط طائرات، في أوكرانيا، بعد ساعات من إطلاق موسكو عملية عسكرية واسعة النطاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، "بعد ضربات القوات المسلّحة الروسية، باتت 74 منشأة عسكرية برّية تابعة للبنى التحتية العسكرية الأوكرانية خارج الخدمة. ويشمل ذلك 11 مهبط طائرات لسلاح الجوّ".

كما أعلن تدمير "ثلاثة مقار قيادة وقاعدة بحرية أوكرانية و18 محطة رادار لأنظمة الدفاع الصاروخي الأوكرانية من طرازي إس-300 وبي يو كاي-إم 1"، وكذلك "مروحية هجومية" و"أربع طائرات مسيّرة بيرقدار تي بي-2"، تركية الصنع.

وأكّد كوناشينكوف، أيضًا، تحطّم مقاتلة روسية من طراز سو-25 "نتيجة خطأ من الطيّار"، وأن الأخير قفز من الطائرة وهو "آمن وفي وحدته العسكرية".

وأوضح المتحدث أن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، أمر الجيش الروسي بـ"التعامل باحترام" مع العسكريين الأوكرانيين.

وبحسب إيغور كوناشينكوف، تقدّم الانفصاليون الموالون لروسيا "سبعة كيلومترات" في هجومهم على الجيش الأوكراني في الشرق تحت غطاء ناري روسي.

ولم يتسن التحقق من صحة هذه التصريحات من مصدر مستقل.

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