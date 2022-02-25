زيلينسكي: كييف "تُركت وحدها" ومجموعات تخريبية تدخل العاصمة

أعلنت أوكرانيا أن خسائر روسيا في اليوم الأول من العملية العسكرية ضدها تقدر بأكثر من 30 دبابة، ونحو 130 عربة مدرعة و7 طائرات و6 مروحيات.

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، عبر "فيسبوك"، فجر الجمعة، إنه "طوال هذه الساعات الصعبة لم يتمكن العدو من تحقيق خططه للاستيلاء".

وذكر أن الجيش الأوكراني يواصل القتال في مناطق خاركيف وخيرسون وسومي وأختيركو وسيفرسكي.

وأشارت مصادر إعلامية أوكرانية إلى أن القوات الأوكرانية استهدفت جسرًا كانت ستعبر عنه قوات روسية إلى مدينة خاركيف.

وأعرب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن أسفه، فجر الجمعة، لأن كييف "تُركت وحدها" في مواجهة الجيش الروسي الذي بدأ الخميس غزو بلاده، مؤكدا أنه لن يغادر العاصمة.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو نُشر على حساب الرئاسة الأوكرانية "لقد تركنا وحدنا للدفاع عن بلدنا، مضيفا "مَن هو مستعدّ للقتال معنا؟ لا أرى أحدا".

الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي (أ ب)

وشدد الرئيس الأوكراني على أنه سيبقى في العاصمة، وقال "سأبقى في العاصمة. عائلتي أيضا في أوكرانيا. وبحسب المعلومات التي بحوزتنا، فقد حددني العدو على أنني الهدف رقم 1 وعائلتي هي الهدف رقم 2".

وتابع "مَن مستعد لضمان عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي؟ الجميع خائفون"، وذلك في وقت أشار الحلف إلى أنه لن يرسل قوات لدعم أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي أنّ 137 أوكرانيًا (عساكر ومدنيون) على الأقلّ قتلوا، الخميس، في اليوم الأول من الغزو الروسي لبلاده.

(أ ب)

وأضاف "في جزيرة زميني التابعة لنا، مات جميع حرس حدودنا كأبطال، مدافعين عن أنفسهم حتى النهاية. لكنهم لم يستسلموا".

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو بثّت على الموقع الإلكتروني للرئاسة إنّ "137 بطلًا من مواطنينا" قتلوا في الاجتياح الروسي و316 آخرين أصيبوا بجروح في المعارك.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن "جنود بلاده يضحون بحياتهم لتجنّب تكرار الكارثة النووية التي حصلت عام 1986".

ودعا الرئيس الأوكراني الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على استيراد الغاز الطبيعي والنفط من روسيا.

وقال زيلينسكي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيذهب إلى ما هو أبعد" إذا لم يتلق الرد اللازم.

وناشد الغرب فرض عقوبات اقتصادية قوية على روسيا، وحظر استيراد الغاز والنفط منها بأسرع وقت.

وطالب زيلينسكي الشعب الروسي بالاحتجاج على تحركات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في بلاده فيما دعا شعب أوكرانيا إلى الهدوء والتزام المنازل.

وفي السياق، قالت السلطات المحلية في أوكرانيا إن أجزاء من منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا "لم تعد تحت سيطرة كييف بعد أن هاجمتها القوات الروسية برًا وبحرًا وجوًا".

كما أشارت مصادر محلية إلى أن قصفا عنيفا وقع على مشارف مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية.

لاجئون أوكرانيون في مراكز إيواء بولندية (أ ب)

وبدوره، قال الجيش الأوكراني، مساء الخميس، إن القوات الروسية تهدف إلى إغلاق العاصمة الأوكرانية كييف مع عمل ممر بري على الساحل الجنوبي باتجاه شبه جزيرة القرم.

"دخول مجموعات تخريبية إلى كييف"

وأعلن زيلينسكي، عن دخول "مجموعات تخريبية" روسية إلى العاصمة كييف. وقال زيلينسكي في بيان عبر "فيسبوك"، فجر الجمعة، إن الجيش الأوكراني نجح في حماية البلاد بأكملها تقريبا.

ولفت إلى أنهم استعادوا مطار هوستوميل (قرب كييف) من القوات الروسية، مؤكدا أن ذلك يمنح الأمان للعاصمة.

(أ ب)

وأكد زيلينسكي أنه على رأس عمله، مشيرا إلى تلقيهم معلومات بأن "العدو" جعله الهدف الأول، وأسرته الهدف الثاني. وأردف: "يريدون القضاء على أوكرانيا سياسيا عبر القضاء على رئيس الدولة".

ولفت إلى أن "المجموعات التخريبية العدوة" دخلت كييف، داعيا سكان العاصمة إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد حظر التجول.

تعبئة عسكرية أوكرانية عامّة

وبدأ زيلينسكي، الجمعة، التعبئة العسكرية العامة لمواجهة الغزو الروسي لبلاده الذي انطلق صباح اليوم نفسه، بحسب مرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية.

وأشار المرسوم إلى أنّ هذا الإجراء يتعلّق بالخاضعين "للتجنيد العسكري وبجنود الاحتياط" وسيُطبّق في غضون 90 يومًا في كل المناطق الأوكرانية.

(أ ب)

الجيش الروسي يعلن نجاح اليوم الأول من الغزو

وأعلن الجيش الروسي، في وقت متأخر من مساء الخميس، أنه "نجح في تحقيق كل الأهداف المحددة في اليوم الأول" من العملية العسكرية ضد أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشنكوف، في تصريحات صحافية، إنه "أنجزت اليوم بنجاح كل المهمات التي عهدت إلى مجموعات العسكريين في القوات المسلحة لروسيا الاتحادية".

(أ ب)

وفي السياق، توعدت الخارجية الروسية برد "قاس" على العقوبات الأوروبية والأميركية التي ستُفرض على روسيا، مؤكدة أنها "لن تمنع" موسكو من تقديم مساعدتها للانفصاليين الموالين لها شرقي أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان "بموجب مبدأ المعاملة بالمثل الذي هو أساس القانون الدولي، سنتخذ إجراءات مضادة قاسية"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

أوكرانيون ينزحون من بلادهم (أ ب)

ويأتي ذلك في أعقاب موافقة دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع على حزمة عقوبات ضد روسيا قالوا إنها ستجعل موسكو تدفع الثمن باهظا وتؤثر سلبيا علي اقتصادها.

ويشار إلى أن الرئاسة الروسية أكدت، في وقت سابق من اليوم، سيطرة القوات الروسية على محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية بعد معارك شرسة مع القوات الأوكرانية.

BREAKING: This is the current scene in Sumy, Ukraine



pic.twitter.com/2KJ35lK0FX — Benny (@bennyjohnson) February 25, 2022

وكانت قد دارت معارك طاحنة في أوكرانيا، منذ فجر الخميس، ووصلت المعارك إلى مشارف العاصمة كييف، بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية التي غزت أوكرانيا جوًا وبرًا وبحرًا ودمّرت خلال الغزو في غضون ساعات الدفاعات الجوية الأوكرانية واستولت على مواقع ومنشآت إستراتيجية، بما فيها محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية.

(أ ب)

ولتجنّب امتداد هذا النزاع إلى "دول أوروبية أخرى"، وهو سيناريو حذّر منه المستشار الألماني، أولاف شولتس، وضعت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي قواتها في حالة تأهّب وقررت إرسال وحدات عسكرية لتعزيز دفاعات الحلف في جناحه الشرقي.