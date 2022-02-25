واشنطن تطرد الرجل الثاني في السفارة الروسية

طردت الولايات المتحدة الأميركية، بين ليل الخميس - الجمعة، الرجل الثاني في السفارة الروسية بواشنطن، بعد أن طردت موسكو دبلوماسيَيْن أميركيين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأميركية "أسوشيتيد برس".

ونقلت الوكالة عن مصادر، لم تسمها، إن الخطوة جاءت "ردا على طرد دبلوماسيين أميركيين في العاصمة الروسية موسكو".

وفي وقت سابق من اليوم، طردت روسيا ثاني أكبر مسؤول أميركي لديها في سفارة واشنطن في العاصمة موسكو، في خطوة اعتبرتها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، "تصعيدية"، وفقا لما قاله متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الخميس.

وقالت الخارجية الأميركية: "بإمكاننا تأكيد أن روسيا طردت نائب رئيس البعثة في روسيا، بارت غورمان، ونائب السفير غورمان ثاني أكثر المسؤولين رفعة في السفارة الأميركية بموسكو بعد السفير وهو عضو مهم في فريق القيادة هناك".

وشنّت روسيا، فجر الخميس، غزوا عسكريا على أوكرانيا، ما أدى لحصيلة 137 قتيلًا أوكرانيًا، وما يقارب المائة ألف نازح، وفق تصريحات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.