روسيا: اعتقال أكثر من ألفي مشارك في تظاهرات جديدة تنديدا بالحرب

اعتُقل أكثر من ألفي شخص خلال مشاركة آلاف مجددا الأحد، في احتجاجات رافضة للحرب في أوكرانيا، بحسب منظمة غير حكومية.

وقالت منظمة "أو في دي-إنفو" إن 2114 متظاهرا أوقفوا في مختلف انحاء روسيا، ما يرفع بحسب معلوماتها إلى 5250 عدد المعتقلين منذ الخميس الماضي، بسبب تظاهرهم ضد غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

وفي سانت بطرسبرغ ثاني مدن البلاد، تجمع نحو 400 شخص في ساحة مركزية، تعبيرا عن رفضهم للعملية العسكرية.

عناصر أمن في سانت بطرسبرغ ("أ ب")

وقالت المتقاعدة فاليريا أندريفا: "أنا ضد الحرب. لقد ولدت في 1941، أعلم ما هي الحرب".

وقال المهندس فلاديمير فولوخونوف (35 عاما) حاملا باقة ورود زرقاء وحمراء، لوني العلم الأوكراني: "لسنا سوى مئات أو آلاف، وليس ملايين، هذا مؤسف. لست واثقا بأن تجمعنا سيغير أي شيء، ولكنه أفضل من لا شيء".

ونظمت تجمعات كذلك في العاصمة موسكو ونحو أربعين مدينة أخرى في البلاد.

وهذه التحركات اليومية متواضعة في حجمها، لكن مجرد تنظيمها يعتبر إنجازا في ظل القمع الذي تعرضت له المعارضة الروسية والمجتمع المدني.